La inteligencia artificial ha revolucionado el mercado tecnológico desde que apareció ChatGPT y las marcas le han apostado a su evolución para seguir en competencia. Los celulares ha integrado la IA en sus nuevos modelos para mejorar la experiencia de usuario, pero esto parece que no se quedará así.

OpenAI planea remplazar los ‘smartphones’

Sam Altman, CEO de OpenIA, reveló los planes que la compañía tiene a futuro y que ponen a temblar las grandes compañías de dispositivos móviles. El objetivo es lanzar un dispositivo de inteligencia artificial para remplazar a los celulares.

En entrevista con el medio asiático Nikkei, Altman anunció, sin dar muchos detalles, que quieren crear un dispositivo que cree el mismo impacto que el iPhone cuando salió en 2007. Buscan fabricar ellos mismos los semiconductores para sus futuros dispositivos con IA.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el CEO de OpenIA habla de este proyecto. Hace varios meses Altman habló en The New York Time sobre la futura tecnología que remplazaría a los ‘software’ actuales.

No obstante, ya han salido dispositivos con tecnologías similares a las que plantea la empresa creadora de ChatGPT. El Al Pin fue un fracaso por su mal funcionamiento y el alto precio, así como el Rabbit R1, que no cumplió con las expectativas y tenía grandes fallos de seguridad.

