OpenAI ha implementado una novedosa característica que permite a los usuarios recibir recordatorios personalizados de sus tareas. Según un informe de The Verge, la compañía de inteligencia artificial está probando esta herramienta en fase beta, bajo el nombre de ‘Tareas’.

Esta funcionalidad permitirá a los usuarios programar acciones y establecer recordatorios personalizados. Actualmente, está disponible para quienes tengan suscripción en los planes Team, Plus y Pro. El sistema funciona de manera similar a otros asistentes virtuales, como Google Assistant y Siri, ofreciendo una experiencia sencilla e intuitiva.

Por ejemplo, si necesita un recordatorio sobre la fecha de vencimiento de tu pasaporte, solo debes ingresar en la sección ‘Tareas’ una solicitud como: “Recuérdame cuando mi pasaporte caduque en seis meses”. ChatGPT gestionará esta solicitud y le notificará cuando llegue el plazo indicado.

Además, es posible programar recordatorios recurrentes. Por ejemplo: “Todos los viernes dame un plan para el fin de semana basado en el pronóstico del tiempo”.

En un video compartido por OpenAI, se muestra cómo los recordatorios se almacenan en la pestaña ‘Tareas’. Desde allí, los usuarios pueden:

Today we’re rolling out a beta version of tasks—a new way to ask ChatGPT to do things for you at a future time.

Whether it’s one-time reminders or recurring actions, tell ChatGPT what you need and when, and it will automatically take care of it. pic.twitter.com/7lgvsPehHv

— OpenAI (@OpenAI) January 14, 2025