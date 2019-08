Los 121.194 aspirantes que se inscribieron ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para participar en los comicios que elegirán alcaldes (5.270), gobernadores (179), concejos municipales (97.844), asambleas departamentales (3.702) y juntas administradoras locales (14.199), en los 32 Departamentos, 1.122 municipios en la geografía nacional, emprenden la recta final en esta etapa de las elecciones por el poder regional. Escenario de confrontación personal e ideológica que pone a flote intereses particulares que priman sobre las necesidades colectivas de una comunidad.

‘Sprint político’, por emplear un término ciclístico de moda por estos días, que lleva en competencia un sinnúmero de propuestas que decantan el escenario electoral que tendrá su podium el 27 de octubre de 2019. El que para muchos es el segundo cargo en importancia en el país, la Alcaldía Mayor de Bogotá, concentra sus apuestas en 4 fórmulas muy concretas (2 de centroizquierda, 1 de centro y 1 de centroderecha); ajedrez político que pone a la luz pública una serie de tácticas, componendas e infraestructura que llama a cuestionar el cómo se establece la política local en Colombia.

La candidata del Partido Verde, Claudia López, quien parte como favorita en la competencia, logró la convergencia de un alto porcentaje de los partidos de izquierda. El Polo Democrático, Movimiento Activista y Partidos Alternativos se vincularon a una alianza programática a la que se sumo la Colombia Humana por unas horas y se distanció ante las declaraciones, propias de la calentura e irresponsabilidad de momento que caracteriza a la candidata de la centroizquierda. Típica “Oposición de papel y micrófono, sin brazo político efectivo en Colombia” que muestra que es más importante el ego de las figuras de este sector político que la construcción de una propuesta coherente y consistente en pro de quienes votan por una ideología en las urnas.

Incongruencia e inestabilidad de posturas polarizantes que lleva a señalar de “enmermelado” y “clientelista” a quien hoy por la dinámica de la política se recibe con brazos abiertos en su equipo de trabajo, cohesión de nombres en torno a una campaña que puede traer votos, apetitoso aperitivo que se acompaña muy bien con la mermelada que tanto se criticaba. Propuesta política que plantea unirse por Bogotá: trabajar por el metro elevado, si es el contrato que queda como herencia de la administración Peñalosa; respeto por los impuestos de los capitalinos sin perder tiempo y plata en la ejecución de proyectos; una ciudad como hogar seguro, sin miedo y unidad que propenda por el empleo y la educación; lucha contra la corrupción que buscará un gobierno abierto y transparente para afrontar los problemas de movilidad en la capital.

Tormenta en el escenario de la candidata verde que no se diferencia del huracán que se percibe por los lados de Hollman Morris, la controversia es la punta de lanza del candidato del Mais y que por descarte a última hora, dado que no hubo más, recibió el apoyo dedocrático y autoritario de Gustavo Petro y la Colombia Humana. Candidatura que se concentra en el odio y el rencor, el ánimo de revancha que está distante de escuchar, evaluar, concertar, sembrar y construir desde las diferencias que tiende la arena política de Bogotá. Propuesta política envuelta en un tufillo de denuncias de violencia intrafamiliar y las diversas reacciones que ello genera no solo en los movimientos feministas y que abordan la violencia de género.

Grietas profundas en las posturas públicas de la Colombia Humana que ya traen el distanciamiento de diversas militantes y ponen en jaque una candidatura carente de fuerza, impacto y propuestas en el imaginario colectivo. Ungido heredero de los ideales y modelo de ciudad del “petrismo” que desde el impacto mediático de temas conexos al metro subterráneo, la integración de la ciudad región con el tren de cercanías y el tranvía, la protección de la reserva Thomas van der Hammen y el discurso de libertad, derecho e igualdad de los ciudadanos, parece estar en la contienda para atomizar la corriente de centroizquierda y restar votos a Claudia López.

Por su parte, Carlos Fernando Galán, quien parece ser el aspirante del “centro”, llega a la competencia sin el respaldo de algún partido, pero con el aval que le dan las 170 mil firmas que aportó a la Registraduría para inscribir su candidatura. Delfín político que busca desligarse de sus nexos con Cambio Radical y la figura de Germán Vargas Lleras, construir una imagen de cambio y renovación conexa a los postulados de su padre, el inmolado Luís Carlos Galán Sarmiento. Iniciativa política que recoge las banderas del desaparecido Nuevo Liberalismo que luchó contra la degeneración y crisis moral de una clase política tradicional, la reforma a los pilares de actuación de los partidos políticos tradicionales, los mismos con los que comulgó Carlos Fernando Galán en Cambio Radical.

Plataforma política que apuesta por llegar al Palacio de Liévano, en cabeza de Carlos Fernando Galán, y tiene como eje principal el combatir la inseguridad que tanto azota a la capital. Confrontación directa con los grupos o bandas al margen de la ley que devuelva la confianza ciudadana en una institución como es la Policía Metropolitana. Lineamientos pacifistas, de seguridad y cordura que se pierden en medio de la campaña, el afán por no ser catalogado como tibio ha llevado al candidato del “centro” a perder el norte propositivo y caer en el juego de la confrontación verbal frente a otras corrientes y candidatos en contienda, hechos que distan de la cultura ciudadana que propone la segunda alternativa en preferencias del electorado.

Alineación política que contrasta con, Miguel Uribe Turbay, el candidato de centroderecha que logró congregar las firmas ciudadanas con los diversos partidos –Liberal, Conservador, Centro Democrático, MIRA y Colombia Justa Libres–. Convergencia que dista de la independencia que proclama el candidato y sucumbe en el tradicional mecanismo de la continuidad de la administración Peñalosa desde el guiño de los expresidentes colombianos. Estrategia previsible si no se olvida que Uribe Turbay fue Secretario de Gobierno del Alcalde Enrique Peñalosa y hace parte de una familia de la tradicional clase política colombiana.

Maquinaria política que eclipsa un programa de gobierno que pone de relevancia un pacto ético con los ciudadanos a través de políticas transparentes de seguridad, sostenibilidad y progreso en la capital. Continuidad que promete llevar a feliz término, en los tiempos establecidos, las obras contratadas por la administración Peñalosa. Unidad táctica de intereses bipartidistas que para sobresalir en las encuestas, y traducirlo en votos en las urnas, recurre al brazo político con que cuenta en el Concejo y sugestiona al electorado con el mal gobierno de las últimas administraciones de la izquierda en Bogotá.

Ansias de poder en la centroizquierda, centro y centroderecha que polariza al electorado, concentran la atención en banalidades egocéntricas de los candidatos del momento y dejan de lado las propuestas de fondo a los problemas de Bogotá. Metro, movilidad, cultura ciudadana, lucha contra la corrupción, inversión social, obras públicas, medio ambiente, empleo, salud, educación, son temas importantes en la agenda política de la ciudad que hasta ahora carecen de propuestas de fondo y realistas por parte de los candidatos. La plaza pública quiere ver planes y acciones que vinculen hechos palpables del día a día: caos en Transmilenio; cultura vial de conductores, motociclistas, ciclistas y peatones; inseguridad, mendicidad y demás flagelos que se toman las calles de la capital a consecuencia de la migración; el fenómeno de drogadicción juvenil; entre otros temas.

Fenómeno local y puntual que se da a los ojos de los grandes medios y la prensa capitalina y llama a preguntar si eso es así en Bogotá cómo será lo que se ve y vive en los diversos municipios del País. Mapa político que desde intereses particulares pesca en río revuelto y polariza al electorado en extremos recalcitrantes ligados a las figuras caudillistas de Álvaro Uribe o Gustavo Petro y difícilmente admite puntos medios. El País está a espera de propuestas innovadoras que, desde el poder local, fijen una ruta para romper ese entorno que no deja superar el conflicto y sucumbe a Colombia en el marco de la crisis económica, política y social. El reto para los candidatos está en demostrar su idoneidad y desde ella romper con la abstención, captar la atención de los indecisos, y cambiar de opinión a aquellos que tienen como alternativa el voto en blanco.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.