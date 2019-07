View this post on Instagram

La oposición parece haber olvidado que la política se hace en la plaza pública y el legislativo, distante del espectáculo mediático, #Opinión de @andresbarriosrubio Director del Departamento de Comunicación Social y Cinematografía de @Utadeo.edu.co en @pulzo_col“Oposición de papel y micrófono, sin brazo político efectivo en Colombia” https://www.pulzo.com/opinion/es-importante-llamar-revisar-papel-oposicion-escenario-equidad–PP739512