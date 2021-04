green

Las grabaciones, publicadas por Noticias Caracol, muestran que a las 8:56 de la noche del 21 de marzo del 2020 cientos de presos de la cárcel La Modelo se tomaron pasillos y patios, treparon muros y prendieron fuego a los colchones.

Días anteriores se rumoraba que habría un motín, dijo un guardia del Inpec al noticiero, pero aun así no hubo un refuerzo en la seguridad. Un exrecluso que participó en la violenta toma señaló al medio que los presos estaban “estresados”, pues por la emergencia de la COVID-19 no había visitas.

“Lógico, 800 almas encerradas, sin poder ver a la mamá, a su mujer, a su hijo. Todo el mundo se estresó, no había marihuana, no había perico, ya no había nada. Todo el mundo se estresa y que el COVID iba a matar a todo el mundo, entonces se empieza a descontrolar la cárcel”, contó el hombre.

Los presos amotinados, muestra los videos, atacaron muros y quemaron rejas. Incluso rodearon a un guardia, Esteban Mateus, que estaba en una garita que se estaba prendiendo. Ellos amenazaron al uniformado con quemarlo si no entregaba el arma, afirmó, por lo que él eligió lanzarse.

“Era como esta en una olla. Por dentro de las orejas me quemaron todo; la cara, las manos… Yo sentía como la piel se me desprendía de las manos”, contó Mateus, que rompió la ventana de la garita con un fusil; por ahí logró escapar.

Luego de casi una hora de horror en La Modelo, un grupo de guardias pudo reducir a unos presos, a los que acorralaron, golpearon y desnudaron, pese a que ya estaban indefensos.

Mientras tanto, en el punto principal de control, otros uniformados se preparaban para retomar el control de la cárcel; sin embargo, las grabaciones evidencias que además del armamento permitido, varios uniformados llevaron cuchillos, elementos prohibidos por el protocolo.

Ahí hubo disparos por todos lados, incluso de policías y grupos especiales del Inpec que no debían estar armados, de acuerdo con el relato del funcionario del instituto carcelario.

“Como no estaba el capitán comandante de vigilancia hubo exceso de fuerza por parte de la guardia. A los compañeros de las garitas les subieron el doble de munición para que siguieran disparando en la parte interna. Todos disparaban como locos. Demasiados disparos”, aseguró en el informativo.

Algunos guardias también fueron captados mientras movían cuerpos de reclusos aparentemente asesinados, por lo que además habrían alterado escenas de homicidios.

Pero eso no es todo. A varios presos heridos les negaron la atención médica, aseguró Noticias Caracol, que también mostró los instantes en los que ellos empezaron a llegar al área de sanidad.

Posteriormente llegó el CTI a hacer el levantamiento de los cuerpos, pero guardias siguieron trasladadon cadáveres sin ninguna autorización.

Finalmente murieron 24 presos y cientos, entre guardias e internos, quedaron heridos. La Fiscalía tiene indicios de que solo 8 de los 24 casos se trataron de muertes en legítima defensa de los guardias y también investiga si hubo torturas.

Incluso, la organización Human Rights Watch aseguró que había “intención de matar” por parte de los guardias, luego de analizar un dictamen forense.

Por este caso, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el director, el director encargado y una teniente de La Modelo, de la que no se han conocido resultados.

En este informe se muestran las imágenes del motín de La Modelo: