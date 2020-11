La ONG difundió el resultado luego de que el Independent Forensic Expert Group (IFEG) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (RCT) analizaran los informes de necropsia de los 24 presos que murieron en La Modelo entre la noche del 21 de marzo y la madrugada del 22.

Los expertos también encontraron que “los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas”.

Además, el informe indica que “diez de los 24 informes no estaban firmados, incluyendo dos que estaban marcados con la leyenda ‘borrador'”, pero que al 9 de noviembre no habían sido actualizados.

“Los expertos no pudieron obtener ni consultar otra información, como informes médicos o investigativos acerca de presos que sufrieron heridas pero no fallecieron”, añadió HRW, a la vez que detalló:

“Los forenses indicaron que algunas de las autopsias describen lesiones recientes no letales producidas aproximadamente al momento de la muerte que no estaban relacionadas a las heridas de bala. No obstante, no fue posible concluir si los presos habían sufrido torturas u otros maltratos solamente a partir del análisis de los informes de necropsia disponibles”.