Abelardo de La Espriella y Ariel Ávila hablaban sobre lo que vendría para Colombia con el Congreso que se instala este viernes y en el que, por primera vez, harán parte integrantes del partido Farc.

El agarrón que protagonizaron quedó en las cámaras del Facebook Live de La W. Sin embargo, luego de terminada la transmisión, los usuarios no vieron en qué terminó la discusión.

¿Qué ocurrió con la ‘pelea’? Lo que vieron al aire los oyentes de La W fue poquito frente a lo que vino después. El mismo abogado Ávila grabó un video en el que quedó plasmada la actitud agresiva de de La Espriella por algunas afirmaciones que hizo el analista en medio del programa.

Incluso, Ávila acusó al abogado de quitarle el celular a él y a su asistente. (Vea también: La vida de billonario del ‘superabogado’ Abelardo de la Espriella)

“No dejó grabar video, dijo que me iba a pegar y que me levantara y quitó un celular (…) no entiendo, además, por qué aquí hay escoltas, hay escoltas en una cabina”, denunció el analista.

En el video también quedó registrada la cara de susto y asombro de Vicky Dávila frente a la agresividad de sus dos invitados.

Estas son las imágenes:

Me preguntan q pasó en el programa de @VickyDavilaH

Terrible, una agresión a la libertad de expresión

Aquí, veanlo ustedes pic.twitter.com/IePcW8AiUb — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) July 19, 2018

Así denunció en Twitter lo sucedido la Fundación paz y reconciliación: