En uno de esos momentos, el abogado le dijo al analista Ariel Ávila que tuviera la hombría de enfrentarse a él afuera de la emisora.

“Óyeme, perdóname, no seas tan imbécil. Farsante, cobarde”, dijo de La Espriella en el programa de Vicky Dávila, al referirse a las opiniones en su contra.

A lo que el analista respondió: “Vicky, mire, me está diciendo groserías. Nunca le he dicho una grosería”.

El abogado le refutó por algunas afirmaciones que hizo el analista sobre sus bienes. “A ver si tiene la entereza y la hombría para sostenerlo. ¡Farsante!”, agregó de La Espriella.

“Yo no dije que estaba bien matar a niños y cortar cabezas, no seas tan miserable”, insistió el abogado en su ataque.

Ávila, por su parte, insistió en que estuvo tranquilo durante la entrevista. Además, criticó la actitud hostil del abogado y la comparó con una partida de ajedrez.

“Eso es como cuando uno juega ajedrez con alguien que sabe menos que uno, uno pierde juego”, dijo Ariel.

A lo que el abogado respondió: “pongo en duda que sepa jugar ajedrez. Vamos a echarnos un partidito a ver si sabe jugar ajedrez”.

La discusión fue tan fuerte que Vicky Dávila tuvo que intervenir y terminar el programa con estas palabras: “A mí me da pena con los oyentes, me excusan. A nuestros oyentes, un placer por la compañía, aquí no vamos a apoyar ni la delincuencia de la guerrilla, ni tampoco la delincuencia de los paramilitares, aquí no defendemos nada que tenga que ver con los grupos armados… vamos a ir a una pausa porque esto, ustedes no tienen por qué ver esto. Excúsennos por favor”.

Al regreso al aire, Vicky no estuvo al frente del espacio informativo por varios minutos; y luego retomó.

Esta es la entrevista completa y al final está el momento más fuerte del debate: