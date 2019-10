“Después de que uno le sirvió tanto tiempo al Estado, y le paga a uno con esto: poniéndolo a sufrir con los materiales de las prótesis. La mía ya no sirve para nada, porque el pie está partido y lo tengo envuelto en cinta”, dijo el denunciante, que se identificó como el soldado Quintero de Bucaramanga.

Mientras hacía esta narración, que quedó grabada en un video, el hombre mostró que se tiene que atar la vieja prótesis a la cintura con una cabuya para evitar que se caiga.

“Me toca andar como con dos metros de cabuya amarrada a la cintura para poder salir, porque cuando voy a dar el paso la prótesis se sale porque ya no se asegura”, explicó el hombre.

La grabación la compartió en sus redes sociales la periodista Vicky Dávila, que dijo que “ver este video parte el alma”.

Y no es para menos, ya que el soldado Quintero contó que aunque ha buscado ayuda “donde arreglan las prótesis”, la respuesta que le dan es que no han enviado los materiales necesarios para repararla.

“Le dije al señor Diego, uno de los técnicos que las arregla, que si me podía colaborar, y su respuesta fue que si no me habían llamado, es porque no han llegado los materiales”, puntualizó.

La dura situación que enfrenta el soldado llevó a que varias personas se solidarizaran con su caso en redes sociales, y por eso se creó la etiqueta ‘#AyudemosAQuintero’ para ver si por fin le cambian esa prótesis obsoleta.