La misma funcionaria del gobierno del presidente Iván Duque compartió un video en Facebook en donde le brinda todo su apoyo a la uniformada, que en septiembre pasado señaló al coronel Hernando Garzón Rey de presunto acoso sexual y laboral.

Como la oficial había dicho, en diálogo con El Espectador (22 de septiembre), que tuvo que acudir a la Procuraduría debido a que en las Fuerzas Militares no le habrían prestado ayuda, la vicepresidenta Ramírez le dijo que la institución está firme para respaldarla.

“El Ejército también la acompaña y no habrá ningún tipo de retaliación. Debe haber cero casos de tolerancia y de impunidad dentro del Estado y sociedad civil frente a estas situaciones”, resaltó Ramírez.

Finalmente, la funcionaria explicó que la uniformada fue trasladada de Norte de Santander a Bogotá para que “no sienta ningún temor de retaliación”, y destacó que en este caso también hay que respetar la presunción de inocencia ala que tiene derecho el oficial.

Según el relato que entregó Soto al medio capitalino, los hechos comenzaron en 2018 cuando la trasladaron a la Fudra Nº 3 (Fuerza de Despliegue Rápido), en donde el mencionado coronel presuntamente la acosó laboralmente.

Luego, aseguró, su superior pasó a las insinuaciones sexuales a cambio de que esas complicadas condiciones laborales mejoraran.

“Otro día, también en Convención, intempestivamente me apretó con sus brazos por la espalda tratando de rodar su mano desde la parte inferior del seno hacia abajo. Mientras tanto me decía susurrando: ‘Si usted cambiara conmigo, yo le diría cosas bonitas al oído’. Me le retiré de inmediato, para evitar el contacto, y me fui”, contó la mujer al periódico.

Esta es la declaración que entregó la vicepresidenta Ramírez: