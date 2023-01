La mujer de 64 años, quien era vendedora ambulante, fue diagnosticada con cáncer de estómago y requiere una cama en Clinaltec u otra institución que preste el servicio de cirujano oncólogo. El tiempo es oro. La paciente requiere una cirugía urgente.

En diálogo con Q’HUBO, el joven contó que hace unos seis meses, el estado de salud de su progenitora empezó a deteriorarse.

“A mi mamá le empezó un fuerte dolor abdominal y a sentir como un nudo en la garganta que le impedía comer. Llegó al punto de que el cuerpo le rechazaba la mayoría de alimentos que comía. Prácticamente vomitaba todo”, recordó.

Y agregó que como la cita para una ecografía por medio de Famisanar EPS se la agendaban hasta mediados de febrero, a principios de enero pagaron de manera particular el examen.

“Ese mismo día dejaron a mi mamá en observación porque le encontraron un quiste en el hígado. Los médicos ordenaron una endoscopia y nos recomendaron que la ingresáramos por urgencias a un centro médico, pues la ecografía los dejaba preocupados”.

Así las cosas, él llegó con su madre a Medicádiz, donde según indicó, la atención ha sido buena, pero allí no le pueden practicar la cirugía que requiere.

Esta semana, luego de una biopsia en Medicádiz, a la señora Estefanía le diagnosticaron adenocarcinoma gástrico moderadamente diferenciado, un cáncer que se origina en las células que forman la capa más interna del estómago (la mucosa).

“Clinaltec responde que no tiene camas disponibles. Según Famisanar, en Bogotá no ha encontrado una entidad que reciba a mi mamá. Preferiblemente queremos que la reciban en Clinaltec porque en Bogotá u otra ciudad no tenemos familia. Ya instauramos una Acción de Tutela, pero el tiempo es oro”, puntualizó el muchacho.

20 kilos bajó la señora Estefanía en tres meses. Si usted tiene la manera de ayudar a la señora Estefanía, puede comunicarse a la línea 313 350 13 27.