Luego de las manifestaciones registradas en el centro de Ibagué, por parte de un importante número de vendedores informales, personal de la Alcaldía de Ibagué y representantes de este grupo de ciudadanos se reunieron para acordar las medidas entre las partes.

Según el secretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo, los vendedores no formales tendrían la oportunidad de continuar laborando en la carrera Tercera, lo que resta del mes de diciembre. Se llegó al compromiso de entregar esta importante vía de la ciudad a partir del 1 de enero de 2023.

Entre los puntos concertados está el no uso de parasoles, la no invasión de las entradas de los centros comerciales y no permitir que niños, niñas y adolescentes vendan en puestos de trabajo.

A su vez, el funcionario expresó que a partir de los primeros días de enero próximo, toda la carrera Tercera desde la calle 10 hasta la calle 19 estará disponible para el disfrute de los ibaguereños. A la vez que, se inicie las mesas de trabajo para la implementación de la política pública de formalización.

En la junta estuvieron presentes, el comercio formal e informal; la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la Policía, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud.

“Hoy, sorpresivamente y paradójicamente es el comercio formal, el cual estaba representado a través de la CCI, administradores de centros comerciales, los vendedores formales del corredor de la Tercera, Fenalco y comité de gremios… nos han pedido que los vendedores informales vendan en la ciudad de Ibagué”, expresó el secretario de Gobierno a El Nuevo Día.

Finalmente, desde la Alcaldía se aseguró que se implementará el Plan Integral de Espacio Público en diferentes zonas de la capital tolimense.