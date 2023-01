Luego de que el pasado 19 de diciembre, los vendedores informales salieran a bloquear las vías y obligaran al cierre de locales comerciales; la Alcaldía, representantes de los gremios económicos e informales llegaron a un acuerdo, trabajarían lo que quedaba del mes y este 2023 el corredor de la carrera Tercera estaría despejado.

En un recorrido hecho por nuestro reportero gráfico, se evidenció que el número de comerciantes se redujo sobre la vía peatonal; no obstante, aún quedan algunos vendedores que parecen no acatar el compromiso que se hizo con varios voceros del gremio y con el Municipio que ha insistido en su intención de recuperar el espacio público.

Rubén Darío Mellado, representante de los vendedores informales indicó que ellos han cumplido despejando la carrera Tercera, pero lo que ahora quieren es que la Alcaldía se siente con los voceros de los comerciantes ambulantes “y se busque un equilibrio para poder llegar un término y que el vendedor pueda trabajar”, dijo Mellado.

El vocero indicó que es necesario que se pacten acuerdos en donde el Gobierno local y los ciudadanos queden satisfechos con la decisión que se adopte frente a la operación y presencia de los informales, de forma particular en el centro de Ibagué.

En ese sentido, Mellado señaló que es el momento propicio para que se hagan controles y se censen a quienes llevan varios años dedicados al comercio informal, para que se pacten las reglas del juego.

Frente a la posibilidad de que otras personas ocupen los espacios que ellos han despejado, el vocero indicó que la intención es que la Policía y la Alcaldía hagan presencia en el sector.

El vocero reseñó que, si bien esperan conocer cómo serán ‘las reglas del juego’ con el Gobierno local para este año, están expectantes por lo que va a ocurrir con quien asuma el liderazgo en la Alcaldía para el 2024.

“El tema es qué va a pasar con la Administración que llegue, cómo nos irá a ver, cómo nos irá a tratar y de qué manera se podrá tener este enlace. Lo único que le pedimos al niño Dios y al Año Nuevo es que no nos fuera a traer otro Miltón Restrepo, ni un Óscar Berbeo, porque son personas a las que no les interesa sino lo de ellos y no miran las necesidades que tenemos nosotros los trabajadores informales”, reseñó Mellado.