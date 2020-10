Pons dijo en Blu Radio que actualmente no tienen ningún síntoma de coronavirus, pero la semana pasada perdió el olfato y por eso la Universidad de Oxford, que está en las últimas fases de pruebas de una vacuna contra la pandemia, le pidió hacerse la prueba de COVID-19, que salió positiva.

Según Pons, enfermero de profesión que vive en Reino Unido, la vacuna le evitó que la enfermedad progresara en su cuerpo, y que por eso es importante que la gente se vacune.

“Yo creo que he creado anticuerpos que me han defendido. La vacuno no impide que el virus entre y empiece a atacarme, sino que impide que el virus se multiplique; la carga viral baja”, manifestó el voluntario.