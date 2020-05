Inmediatamente, los seguidores de López relacionaron su publicación con las declaraciones que Francisco Barbosa, fiscal general, dio en una entrevista con Noticias RCN.

En ese diálogo, Barbosa habló de la “indagación preliminar” que se le abrió a López por salir a mercar con su esposa, la senadora Angélica Lozano, y dijo que ese proceso no significaba una condena.

Agregó en el noticiero, que, pese a los recursos limitados, “nadie está por encima de la ley”, y que la indagación contra la alcaldesa López no tenía nada que ver con las diferencias que ella ha tenido con el presidente Iván Duque, amigo de la universidad de Barbosa.

“Nadie puede decir que se toma o no se toma una decisión en la Fiscalía, de abrir una indagación ¡una indagación, por Dios! para perseguir a una persona u otra. […] Yo no me meto en ese fango de la política”, aseguró el fiscal general.