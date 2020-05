Lo hizo en Instagram, donde compartió un video en el que, con recibos de varios servicios públicos en mano, explicó que sus deudas con las empresas que le prestan esos servicios, además de la factura del impuesto predial, superan el millón de pesos.

De acuerdo con Lady Tabares, la crisis que vive el país por el coronavirus y la consecuente cuarentena, no le han permitido tener un trabajo fijo o laborar durante estos 2 meses de confinamiento. Por esta razón, añadió, sus deudas en total suman $2’827.000.

La actriz, recordada por su papel de ‘Mónica’ en la película ‘La vendedora de Rosas’, criticó no solo a las empresas de servicios públicos a las que hoy les adeuda. También se desahogó contra el presidente Iván Duque, gobernadores, alcaldes y congresistas, por la responsabilidad que estos pudieran tener en su situación y la que, según ella, viven muchas familias como la suya.

“Yo me pregunto: ¿cuál es la ayuda o de qué manera es que todas esas entidades o el Gobierno están ayudando a las familias a sobrellevar esta situación tan difícil?”, fue una de las tantas frases con las que Tabares cuestionó las ayudas ofrecidas por el Gobierno Nacional y los mandatarios locales, así como los alivios anunciados por las empresas para el pago de los servicios públicos.

Una publicación compartida de Lady Tabares (@ladylavendedoraderosasoficial) el 20 May, 2020 a las 8:01 PDT

“El Presidente no está pasando la situación que estamos pasando nosotros; la familia, los hijos de los alcaldes, gobernadores, diputados, etcétera, y de muchas otras personas que no están pasando tan duro la situación que está generando esta pandemia, como muchos de nosotros, porque tienen una comida segura, porque la familia está segura. Pero muchos no, muchos pasamos con una comida hasta 2 y 3 días”, manifestó.