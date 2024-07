Las autoridades siguen investigando la muerte del hombre de 27 años, quien perdió la vida mientras laboraba en el Castillo Marroquín para una empresa de logística, encargada de montar el ‘show’ de reguetón.

Al mismo tiempo, la familia de Brandon Stiven Rodríguez exige justicia en el caso, pues reclaman que el hombre no tenía ARL y la empresa contratista ni siquiera tenía sus documentos.

(Vea también: “Se estaba despidiendo”: crudo relato del padre de Karen Martínez sobre tragedia en Sibaté)

En Noticias Caracol hablaron con la madre del trabajador que, en pleno duelo por la muerte de su hijo, informó que se enteró de la noticia por una llamada de un coordinador, quien le comentó que Brandon había sufrido un accidente y se encontraba en el hospital de Chía.

“Nadie me volvió a contestar y no supe nada más. Nos dirigimos con mi esposo al Hospital de Chía y efectivamente lo encontramos. Cuando llegamos allá nos dicen que él llegó sin documentos, que cuando lo llevaron él ya había fallecido, ya no tenía signos vitales. Le hicieron reanimación por 12 minutos pero fue ya muy tarde, lo llevaron muy tarde”, dijo.

Posible causa de muerte de trabajador en Castillo Marroquín

La madre de Brandon Stiven Rodríguez también conversó con la emisora Caracol Radio y allí informó que sostuvo un diálogo con otros trabajadores de la logística que estaba en el Castillo Marroquín, y ellos le comentaron que una descarga eléctrica habría causado la muerte de su hijo.

De hecho, los operarios le manifestaron a la mujer que no tenían elementos de protección al momento de realizar el montaje.

“Hablé con algunos compañeros de él y me dicen que ellos no tenían ninguna medida de protección. Estaban colocando unas banderas, las banderas tocaron los cables de la luz y fue cuando hubo un choque eléctrico. Tres personas estaban manipulado eso, entre ellos mi hijo, y pues nadie le prestó los primeros auxilios, sino que lo subieron a un carro y se lo llevaron”, precisó.

Y añadió: “En el dictamen médico me dicen que llegó sin signos vitales y estaba sin acompañamiento hasta que nosotros llegamos”.

Claudia Rodríguez, mamá de Brandon Rodríguez, joven de 27 años que murió durante la organización del evento ‘Nexus Fest’ en Chía, contó en #10AM que a su hijo lo dejaron tirado en un hospital cuando estaba sin signos vitales. pic.twitter.com/hiDUMjvONv — Caracol Radio (@CaracolRadio) July 5, 2024

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.