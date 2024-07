La capital quedó perpleja ante la noticia que dejó al descubierto posibles negligencias por parte de los organizadores del evento, quienes no habrían atendido la emergencia del joven de la manera adecuada.

Claudia Rodríguez, madre del hombre fallecido en el incidente, comentó en Caracol Radio que, por ejemplo, su hijo fue conducido a una clínica “en un carro rojo” junto con otros compañeros, pero que fueron abandonados en la entrada de una clínica sin que nadie estuviera pendiente de su salud.

Así mismo, la mujer comentó que en la compañía para la que trabajaba su hijo no le “pagaban la ARL”, por lo que su atención tampoco fue la mejor y murió tiempos después de que inició el proceso de reanimación.

Rodríguez recordó cómo fue la última llamada que su hijo le hizo horas antes de su deceso.Esa comunicación fue el pasado miércoles 3 de julio a las 5 de la tarde y en ella, el joven le contó que les había “tocado muy pasado” en el montaje del evento, por lo que estaba muy cansado.

En esa llamada, el joven le dijo que se volvería a comunicar con ella “después”, porque estaba ocupado”, ella le respondió: “No importa a la hora que me llame, me avisa”, para indicarle que no se preocupara y le volviera a marcar cuando estuviera desocupado.

Ese mismo día, sobre las 11 de la noche, la desconsolada madre recibió la llamada en la que le informaron que su hijo había tenido un accidente, mismo que fue fatal luego de que se electrocutara sin que todavía se conozcan los motivos del incidente.

