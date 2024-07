Hay conmoción en Chía y Bogotá por la muerte que se registró en el Castillo Marroquín, en la previa del evento conocido como Nexus Fest, en el que iban a presentarse varios artistas.

Lo que se sabe es que en el montaje de las tarimas hubo un trágico accidente, que dejó como saldo una persona muerta. Además, se conoció que hay otro joven gravemente herido y que hay otras dos personas con lesiones leves.

Ante la situación se han conocido varios detalles del caso, primero se reveló que los organizadores no tenían toda la documentación necesaria, lo cual fue desmentido por uno de los organizadores, sin embargo, luego se dio a conocer que la víctima fatal no contaba con ARL, lo cual está siendo investigado.

Ahora la madre del trabajador, quien ya fue identificado, relató en una entrevista con Caracol Radio que a su hijo no le prestaron primeros auxilios y que solo la llamaron a darle la noticia, pero no han estado atentos al caso.

“A mí me llamaron a avisarme que él había tenido un accidente en Chía, pero no me quisieron decir nada más. Dijeron que estaban en el hospital de Chía, pero después no se comunicaron más conmigo”, dijo la mujer.