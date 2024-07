Por: EL PILON SA

Javier Mendoza, padre de Yehikoth Yessy Mendoza Beleño, el hombre de 31 años quien fue gravemente herido por disparo de arma de fuego en el barrio Villa Consuelo de Valledupar, dio a conocer el estado de salud de su hijo y aclaró rumores frente a la donación de órganos.

De acuerdo con Mendoza, inicialmente en el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde permanecía la víctima por herida en el cráneo con compromiso de masa encefálica, les dijeron que el daño que tenía su hijo “era irreversible y que tenía muerte cerebral”. No obstante, aseguró que estando en el centro de salud, “nunca les fueron realizados exámenes médicos, sino que todo el tiempo les insistieron en la donación de órganos”.

“En el hospital lo declararon muerto sin realizarle algún estudio. Tenían un afán de que donáramos los órganos porque ya él no estaba en este mundo. Con la mamá de Yehikoth al ver que él botaba sanguaza por todas partes tomamos la decisión de donar sus órganos para darle vida a otra persona, pero cuando dimos a conocer la decisión los médicos corrieron y buscaron de todo con balas de oxígeno y se lo llevaron para la Alta Complejidad, y antes no habían hecho nada, solo decían que estaba muerto”, aseguró Mendoza.

El padre del baleado cree que “los galenos piensan que como su hijo tiene antecedentes judiciales dicen: ‘eso es una escoria de la ciudad vamos a dejarlo ahí’, no es más nada, porque apenas dijimos que sí íbamos a donar sus órganos todo dio un vuelco (…)”, acotó.

A diferencia del hospital, los parientes de Yehikoth consideran que “lo mejor que pudo suceder” es que ahora esté recibiendo atención en la clínica Alta Complejidad porque pese a que tienen claridad de que tiene un 95 % de probabilidad de no recuperarse, los médicos les indicaron que tiene una poca luz de vida.

“Lo están atendiendo bien. Científicamente el daño que tiene es irreversible, pero el que tiene la última palabra es Dios y los milagros existen. Ya comenzó a tener movimiento de pierna, brazos, e incluso el día de ayer tumbó las almohadas, o sea que está vivo”, expuso Mendoza.

No obstante, esta familia también aclaró y desmintió que en algún momento el afectado haya sido trasladado a la morgue de Medicina Legal como se ha expuesto en varios medios de comunicación. “Eso es mentira, falsedad”, manifestaron, tras anunciar que, aunque Yehikoth no se recupere y fallezca, no aceptarían donar ya los órganos de su ser querido por lo que ellos consideran un “negocio”.

La víctima se desempeña como mototaxista, sus familiares aseguran que no tenía amenazas y lo describen como una persona alegre que cometió errores al caer en la droga y estar preso, pero que es una persona “de bien”. Recuperó su libertad hace menos de un año tras cumplir una pena en la cárcel Judicial de Valledupar.

Cabe anotar que el hombre de 31 años presenta 10 anotaciones por diferentes delitos entre ellos, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado, extorsión, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

