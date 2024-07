En las últimas horas, se confirmó la cancelación del evento Nexus Fest 2024, que se iba a adelantar el próximo 6 de julio en el Castillo Marroquín, en el municipio de Chía, Cundinamarca.

La organización del evento se pronunció luego de la decisión tomada por la Alcaldía de Chía. A través de redes sociales y siendo puntuales, quienes están detrás del Nexus Fest dijeron que el concierto quedó aplazado.

También, detallaron que pronto darían más información sobre boletería o una eventual reprogramación.

“Por razones que están fuera de nuestro control, el evento Nexus Fest 2024 quedó aplazado hasta nuevo aviso. Pronto extenderemos más la información”, expuso la organización del evento.

Por qué se canceló el Nexus Fest en el Castillo Marroquín

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, hizo referencia a la cancelación y aseguró que el evento no había sido autorizado. Así mismo, dijo que los organizadores no contaban con la documentación exigida, puesto que no fue radicada oportunamente.

“Debemos de informarle a la opinión pública que el evento Nexus a llevarse el próximo 6 de julio en las instalaciones del Castillo Marroquín no está autorizado y, no se va a permitir la realización del evento, por lo tanto, ha sido cancelado. Esto a raíz de que no fue radicada de manera oportuna la documentación para el permiso del comité de eventos”, dijo Donoso.

