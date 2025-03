Gabyela Leonela Santana, niña de 9 años oriunda de Venezuela, fue reportada por sus padres como desaparecida el 23 de marzo en el municipio de CravoNorte, en el oriente de Arauca.

El cuerpo de la niña apareció sin vida en las aguas del río Casanare, exactamente en el sector Palmarito, este 25 de marzo.

Alejandra Lucela, la mamá de la niña, dio unas declaraciones en 10AM de Caracol Radio de cómo se enteró que raptaron a su hija y si la policía actuó.

“Por medio de mi segunda hija nos enteramos. Ella me dijo: ‘mami, se llevaron a Gabyela. Un borracho que estaba en la casa.’ Asustada, me metí al bosque a buscarla y toda la comunidad ayudó. Fueron a buscar a la Policía y ellos lo único que dijeron fue que estaban almorzando y no hicieron nada. Llegaron a las 3:30 de la tarde. Lo único que hicieron fue entrar y salir. Hasta el domingo la hallaron en Las Palmitas, en el río, flotando y los policías quietos. La guardia no hizo nada. Fue gracias a las personas de CravoNorte”.