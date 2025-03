En una sombría noticia que ha sacudido a los residentes de El Triunfo, un barrio del municipio de Cravo Norte, en Arauca, fue encontrado el cuerpo sin vida de Gabriela Santana, una niña de tan solo nueve años que había desaparecido mientras jugaba en la calle el pasado domingo, según informó El Tiempo.

El hallazgo se produjo en la ribera del río Casanare. Según las autoridades, las investigaciones están en curso para determinar las causas exactas de la muerte de la menor. La expectación crece en torno a los resultados de la necropsia, que serán claves para entender lo sucedido. Yonnys Armando Escobar, personero de Cravo Norte, comunicó la noticia del trágico descubrimiento, de acuerdo con el rotativo.

“Queremos informarle, lamentablemente, a la opinión pública que se encontró el cadáver de nuestra niña en la vereda Los Cañales, jurisdicción del municipio de Alto Corozal, a diez minutos del casco urbano del municipio de Cravo Norte”.

Cómo fue el secuestro de la niña Gabriela Santana

Vecinos de la zona reportaron haber visto a un hombre hablando con algunas menores, incluyendo a Gabriela, poco antes de que se perdiese todo rastro de ella. Esta información preliminar ha dirigido las sospechas hacia este individuo, aunque aún no ha sido identificado formalmente como el autor del crimen; sin embargo, algunos vecinos de la zona manifestaron que lo vieron deambulando durante varias horas antes de cometer el crimen y todo indica que ya había estado antes en el lugar, pese a que todo es materia de investigación, según el citado medio.

El comandante de la Policía de Arauca, Carlos Angarita, aseguró en el impreso que ya están en marcha las operaciones para localizar y capturar al responsable. “Unidades de la Sijín junto al CTI se encuentran adelantando las labores investigativas y de inteligencia para dar con el paradero del autor material de este hecho y que responda por este atroz crimen”, afirmó.

Cuánto hay de recompensa por el asesino de la niña Gabriela Santana en Arauca

Además, se ha informado que la Gobernación de Arauca ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de pesos para quien brinde información que conduzca a la captura del culpable. Esta medida busca acelerar la resolución del caso y proporcionar algo de consuelo a la devastada familia y comunidad, de acuerdo con el citado diario.

La noticia de la desaparición de Gabriela se había hecho aún más urgente cuando, horas antes del hallazgo, su madre hizo un llamado desesperado para encontrar a su hija. La angustia de la familia quedó registrada en un audio revelado por La Voz del Cinaruco, que fue ampliamente difundido en un intento por agilizar la búsqueda.

“Yo necesito que me ayuden a encontrar a mi bebé. Yo necesito que me la encuentren y que me la entreguen sana y salva. La niña tiene nueve años, es de pelo ‘churquito’, blanquita y flaquita. Si sabe de mi bebé, llámeme, escríbame para yo ir a buscarla”, fue el audio desconsolado que se escuchó de la mamá.

Mientras la investigación sigue su curso, la espera por justicia para Gabriela y su familia continúa siendo una prioridad para las autoridades locales y nacionales. La colaboración ciudadana puede ser crucial en estos momentos para esclarecer los hechos y capturar al responsable de este desgarrador incidente.

Las autoridades ya tendrían una posible ruta de escape del señalado delincuente, quien estaría no muy lejos del lugar donde cometió este abominable crimen.

