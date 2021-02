Monsalve dio su testimonio en entrevista con la periodista María Jimena Duzán, con la intención de refutar los señalamientos que ha hecho la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, según los cuales el hoy procesado miente porque “ni fue paramilitar ni es testigo” de nada, como lo aseguró el abogado Jaime Granados.

Como el proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia a manos de la Fiscalía General de la Nación, que debe decidir si precluye este caso o llama a juicio al también exsenador Uribe, Monsalve se anticipó a decir en la entrevista que no encuentra garantías para seguir con sus declaraciones, y que teme que le puedan hacer un montaje porque el año pasado le decomisaron su celular, la tarjeta sim card y el computador.

“La cosa es que la Fiscalía le puede hacer a uno cualquier montaje, cualquier falso positivo”, dijo el testigo, y advirtió que teme que puedan atentar contra su vida y hacerlo pasar como si se hubiera suicidado.

“Que quede muy clara la constancia de que, una parte, no me quiero ni volar de acá, nunca he pensado en volarme y mucho menos en quitarme la vida, pues que no me vaya a pasar nada, y después digan que me quise quitar la vida o que estaba aburrido, o llorando, como ellos dicen”, sentenció Monsalve.