El conductor contó en La FM que se movilizaba tranquilamente por las calles de esa ciudad cuando se percató de que un hombre le sacaba la mano solicitándole un servicio de urgencia; al llegar al lugar, se dio cuenta de que la mujer tenía alerta de parto, por lo que se dispuso a llevarla al hospital para que el bebé naciera.

“Yo me dirigí hasta donde él me indicó y cuando llegué me percaté que era una mujer en proceso de parto”, indicó Pérez en la emisora.