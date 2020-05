green

Como respuesta, la Superintendencia de Salud tomó varias medidas en medio de la intervención forzosa del Hospital San Rafael de Leticia, como remover al gerente y nombrar un agente especial interventor, anunció en un comunicado.

La decisión regirá por un año, “luego de concluir una fase de seguimiento en donde se identificaron fallas de tipo administrativo, financiero, asistencial y jurídico, que ponen en riesgo la adecuada y oportuna atención a los usuarios de ese departamento”.

El Gobierno advirtió que el 30 de abril se reportaron dos víctimas del COVID-19, entre las que está Antonio Bolívar, actor de ‘El abrazo de la serpiente’, luego de tres días hospitalizado.

La situación preocupa también porque Amazonas, con 104 contagiados, es el departamento que más casos confirmados tiene por cada 100.000 habitantes con 131,61; le siguen Meta (34,98), Bogotá (34), Valle del Cauca (20,85) y Risaralda (20,71).

Pero los hallazgos anunciados por la Supersalud dejan ver la gravedad de la situación, pues la lista de irregularidades es larga:

– No se garantizan servicios accesibles, oportunos continuos y seguros, generando un riesgo para la vida de los usuarios.

– Se evidenciaron equipos sin mantenimiento hospitalario y en condiciones no aptas para la prestación de servicios de salud.

– Desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos con prácticas inseguras como, por ejemplo, el reúso de tubos de tomas de muestras de laboratorio.

– No cumple con las condiciones y requisitos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares.

– Presenta una inadecuada e ineficaz planeación en el proceso de contratación, lo cual se refleja en el desabastecimiento de medicamentos e insumos.

– El Hospital no garantiza la prestación de servicios de salud del binomio madre-hijo, en términos de efectividad y seguridad integral.

– Se presentan fallas en el diligenciamiento de las historias clínicas.

– El hospital no verifica que todos sus colaboradores se encuentren debidamente acreditados para el ejercicio de su profesión, en especial, los certificados de formación en soporte vital básico y avanzado.

Todo ello se suma a la escasez del personal médico en la zona.

La entidad de control también dijo que como aún no existe, es necesario “adelantar una logística con miras a abordar acciones que contrarresten el impacto de la pandemia a través de la implementación de planes de contingencia”.

Además, se hizo un llamado a las autoridades de salud departamentales, nacionales y el compromiso de los trabajadores para recuperar el centro médico, cuya planta física también está en muy malas condiciones, según unas imágenes difundidas por el periodista Luis Carlos Vélez.