Luego de más de diez días de angustia, el menor Lyan Hortúa fue liberado tras haber estado secuestrado por las disidencias de las Farc en Jamundí, Valle del Cauca. La noticia de su liberación fue recibida con alegría y alivio tanto por su familia como por múltiples figuras públicas que se manifestaron a través de redes sociales y medios de comunicación.

El pequeño Lyan, apenas puesto en libertad, fue trasladado inmediatamente a la Clínica Valle del Lili, donde especialistas médicos lo atendieron para garantizar su adecuada recuperación física y emocional, luego del duro episodio vivido.

Durante su cautiverio, según declaraciones de sus familiares, especialmente su padrastro Jorsuar Suárez, Lyan fue mantenido atado durante cuatro días. Suárez relató que la familia pudo comunicarse en dos ocasiones con el niño mediante videollamadas, en las cuales él les aseguró que se encontraba bien y que estaba recibiendo un trato adecuado por parte de sus captores. Sin embargo, la experiencia, por más que se busque minimizar el sufrimiento describiendo cierta “tranquilidad” en las llamadas, fue profundamente traumática para el menor y sus allegados.

Al respecto, Iris Marín, defensora del pueblo, habló en Blu Radio y dio detalles de cómo fue el proceso para entregar al menor de edad: “Esto no tendría porque ocurrir en Colombia para ningún niño. Lyan fue secuestrado el 3 de mayo y siempre estuvimos en contacto con la familia y autoridades. El niño fue entregado a la Defensoría y a la prima de la mamá. Hombres armados del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc lo liberaron”.

Además, explicó dónde se hizo la liberación y quienes ayudaron en la comunicación con el grupo criminal. Curiosamente, dio detalles de por qué fue una familiar que asistió a la entrega y no los papás de Lyan: “El contacto se dio a través de campesinos, no del grupo armado. La entrega fue en zona rural de Jamundí y no tenemos conocimiento de un pago, pero en la liberación no se hizo una entrega de dinero. Fue la decisión de la familia, que fuera ella [la prima] quien acudiera a la liberación, que fue bastante rápida y querían que el niño saliera”.

La defensora también contó detalles de cómo se encuentra el niño y que viene ahora para él: “El niño está en buenas condiciones, bajó de peso, se había comido las uñas, pero ahora está en chequeos médicos y un acompañamiento para su estabilidad emocional. Con el paso de los días seguramente Lyan expresará de forma más tranquila lo que vivió, mientras inicia todo su proceso psicológico”.

Qué mensaje da la familia de Lyan a los secuestradores

El menor estuvo secuestrado 18 días por este grupo armado. Su padrastro expresó que él y su familia han tomado la difícil decisión de perdonar a quienes secuestraron a Lyan. “Nosotros perdonamos a los responsables. Aunque cuesta entender cómo pudieron ingresar a nuestra vivienda, que cuenta con estrictos controles de entrada, la prioridad ahora es sanar como familia”, afirmó Suárez, citando la falta de claridad respecto a la manera en que se vulneraron los tres filtros de seguridad del condominio donde residían.

El pequeño aseguró que recibió un buen trato y que pudo tomarse los medicamentos para tratar la enfermedad respiratoria que lo aqueja desde su nacimiento. Además, hizo el conteo de los días para la celebración de su cumpleaños número 12, que será el próximo 29 de mayo.

