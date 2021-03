Xiomara Galván le dijo a Noticias RCN que hace una semana un anónimo la llamó para decirle que a su sobrina Sara Sofía Galván la vendieron por 2 millones de pesos, y que la pretendían sacar del país.

“Me dio muchísima más esperanza de la que tenía porque siempre he sentido que la niña no está muerta. La persona me decía que la niña había sido vendida en Bogotá por dos millones de pesos, que la tenían en Bucaramanga y que al parecer la iban a sacar del país”, dijo la mujer.