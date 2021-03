green

La tía de Sara Sofía Galván contó, a este medio, que desde que denunció la desaparición de su sobrina, de 23 meses de nacida, varias personas le han escrito y se han comunicado con ella para decirle sobre el posible paradero de la pequeña.

Entre esa información, según la mujer, hay quienes le advierten que posiblemente la niña deambula por las calles de Patio Bonito de la mano de migrantes que mendigan.

“Tengo muchos mensajes de gente que me escribe para decirme que han visto la niña con personas venezolanas, siempre con personas venezolanas, pidiendo plata”, le contó Xiomara Galván a Pulzo.

La mujer dijo que además de esta versión, hay otros que le han enviado fotografías para decirle “que esa niña se parece mucho” a su sobrina, y que todos esos datos ya se los entregó a la Policía para que corrobore si es verdad.

Otro dato que entregó Xiomara es que una de las primeras versiones que le dio su hermana, Carolina Galván, fue que “le había entregado la niña a otra persona para que se la cuidara”, y es por eso que ella guarda la esperanza de que su sobrina siga con vida. No obstante, la madre de Sara Sofía cambió esa versión y dijo, a las autoridades, que supuestamente su hija murió y que ella lanzó el cuerpo al río Tunjuelito.

“Yo digo que si la niña no está muerta, y si la versión del caño no es cierta, pienso que si está viva fue porque entre ellos vendieron a la niña. No sé, pero algo esconden ellos dos”, sospecha la mujer.

Tía de Sara Sofía Galván cree que si la niña murió, fue porque “algo le hicieron”

Xiomara dijo que el compañero sentimental de su hermana, Nilson Díaz, también le ha dicho que no cree que la niña esté muerta, pese a que Carolina lo señaló de supuestamente haberle ayudado a desaparecer el cuerpo.

“Él siempre ha negado tener contacto con mi hermana, pero yo tengo personas testigos, como doña Marisela, que los ha visto después de que pasó todo eso”, agregó, y dijo que Marisela es una mujer de origen venezolano que entabló amistad con la mamá de la niña.

Pero Xiomara también cree que si Sara Sofía murió y su cuerpo fue arrojado al río Tunjuelito, “fue porque algo le hicieron, porque Carolina le tapa a Nilson, y entre ellos se tapan”.

En medio de esta incertidumbre, la mujer solo espera que las autoridades le den alguna respuesta a la familia, ahora que Carolina y su compañero sentimental fueron capturados esta madrugada y enfrentan un proceso por el delito de desaparición forzada.

La Fiscalía pidió enviar a la cárcel a estas dos personas como presuntas responsables de la desaparición de la pequeña, que fue vista por última vez el pasado 8 de febrero en el barrio Roma, en la localidad de Kennedy.