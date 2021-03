green

El conductor, que pidió mantener su nombre en reserva, dijo que todo ocurrió el miércoles pasado a eso de las 3:30 de la tarde en un semáforo que queda sobre la carrera 27 entre calles 42 y 45, y que alcanzó a ver a una menor “que se parece mucho a Sara Sofía Galván” en brazos de “una pareja de extranjeros, de venezolanos”.

“Cuando paré en el semáforo, a mí se me hizo muy parecida a la niña. Incluso, iba con alguien en el carro y le dije: ‘Oiga, mire esa niña cómo se parece a la que están buscando en Bogotá’”, contó el hombre, en diálogo con Pulzo.

El declarante aseguró que la pequeña lucía el mismo peinado y moñas con las que aparece en la imagen del cartel de la búsqueda, y que las personas que la tenían eran un hombre “moreno, alto y delgado”, y una “chica de contextura no muy gordita, y de una estatura como de 1,70”.

En cuanto a qué estaba haciendo esa pareja con la niña en un semáforo de Bucaramanga, el hombre dijo que se encontraban pidiendo dinero en las calles.

“Estaban en una actividad como de mendicidad. En ese semáforo se ubica mucho ciudadano extranjero a pedir limosna, a pedir monedas, y ahí estaban parados”, aseguró a este medio.

El conductor reconoce que pudo “haber fallado” en no reportar de inmediato a la Policía, pero también es consciente de que fueron apenas unos segundos los que se detuvo en el semáforo. Además, dijo que la información que vio en noticieros y redes sociales es que la niña al parecer estaba muerta y que su madre la había arrojado a un caño en Bogotá.

“No tuve la precaución de haber llamado de inmediato, porque fue algo que se me pareció mucho a la niña Sarita. Pero el semáforo me cambió y no alcancé a tomarle fotos ni nada. Tal vez fallé en eso: en no haber reportado”, agregó.

Tía de Sara Sofía Galván cree que la niña fue vendida a extranjeros

Finalmente, el hombre dijo que decidió informar de este caso a la Policía apenas escuchó que la tía de la niña, Xiomara Galván, declaró que en una llamada anónima que le hicieron le dijeron que su sobrina habría sido vendida por dos millones de pesos, que la tenían en Bucaramanga y que la intención era sacarla del país.

Esta hipótesis coincide con unas declaraciones que dio Xiomara a Pulzo, el 19 de marzo, en donde dijo que tenía información de que a la niña la vieron “con personas venezolanas, siempre con personas venezolanas, pidiendo plata” en las calles de Patio Bonito, en el occidente de Bogotá.

Así las cosas, la Policía desplegó un operativo de búsqueda en Bucaramanga para tratar de ubicar a la niña y a esta pareja que describe el conductor, y Migración Colombia emitió una alerta para evitar que la puedan sacar del país.