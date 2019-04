Zeuxis Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, aseguró en Blu Radio que la obra que, según él se denomina ‘hombre mirando lagarto’, no la dibujó “para nadie en particular”, sino que después de hacerla alguien la vio y se la pidió para dársela al jefe de la organización delictiva mexicana con la que las autoridades de Estados Unidos vinculan al excomandante de las Farc.

“Así como yo le entregué esa obra a la persona que me la pidió para Rafael Caro, he entregado muchas más. Este año he hecho más de 700 dibujos que los he regalado para gente que está en la cárcel. Entonces, no hay ningún vínculo, ni una relación afectiva o especial con esa copia que entregué”, manifestó.

De igual manera, declaró, en la emisora, que Marlon Marín, sobrino de ‘Iván Márquez’ y que ahora declara en el caso de extradición de ‘Santrich’, fue quien lo acercó a los “famosos empresarios” mexicanos, cuando le propuso iniciativas sobre “proyectos productivos”.

“A iniciativa de Marlon Marín, yo tuve dos reuniones breves, de unos 20 minutos cada una, en las que se me presentó un personal como empresarios mexicanos. El nombre de Rafael Caro es un nombre incidental, es decir, se supone que era quien encabezaba ese grupo de empresarios, y lo que se me presentó fue iniciativas de proyectos productivos y granjas econativas. No tenía otro tipo de significado ese nombre para mí”, aseguró.

‘Santrich’ agregó, en la entrevista, que después se dio “cuenta” de que las supuestas propuestas de Caro fueron una “invención, una novela creada por la DEA y la Fiscalía”.

“Nunca hubo cocaína, nunca hubo negociación alguna y, de hecho, yo jamás hablé con esas personas de temas distintos a las granjas econativas”, dijo.

Por lo tanto, el exguerrillero, de acuerdo con las declaraciones que le dio a Blu Radio, aseguró, como ya lo había hecho en repetidas ocasiones, que todo se trata de un “montaje” y que desde que fue capturado, por presuntamente reincidir en delitos de narcotráfico luego de la firma del acuerdo de paz, no se ha presentado ninguna prueba de supuesta infracción.

‘Santrich’ espera que su caso no llegue a la Corte Suprema, sino que lo siga manejando la Justicia Especial para la Paz (JEP), que está semana discutirá y deliberará sobre la petición de extradición que hizo Estados Unidos, de acuerdo con Caracol Radio.

En ese sentido, los próximos días resultan decisivos para el caso, ya que cinco magistrados de la Sección de Revisión del tribunal de paz podrían dar a conocer si aprueban el proyecto de sentencia o si tienen que elaborar uno nuevo, informó la cadena radial.