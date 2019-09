Muchos confundieron las protestas de los estudiantes de esta semana (sobre todo el lunes y el martes) con solidaridad para con los conductores morosos e infractores que se inventaron un paro para presionar que se cambie una ley que les permita seguir rompiendo las normas de conducción.

No. Las manifestaciones de los estudiantes, específicamente la de alumnos de la Universidad Distrital, tienen relación con la ola de corrupción que se destapó en agosto cuando se supo que uno de los docentes se estaba dando la gran vida con plata robada a la institución: la bobadita de 11.000 millones de pesos, y ese delincuente, llamado Wilman Muñoz (director del Instituto de Extensión, Idexud, con la presunta participación del rector Ricardo García, según Noticias 1), es tan solo la punta del iceberg.

En consecuencia, hay voces de estudiantes de esa universidad que creen que alguien está actuando contra ellos como retaliación por sus protestas, y dan como prueba de ello el excesivo uso de la fuerza del Esmad en la sede al frente de la Javeriana, donde la Fuerza Pública metió tanquetas, disparó bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, lo que resultó en 3 personas con heridas de consideración.

Y el viernes, todo iba muy tranquilo hasta que encapuchados atacaron con bombas molotov y piedras contra el edificio del Icetex, cerca del parque de los Periodistas.

Existen otros detalles de una presunta retaliación de algunos directivos de la institución, no tan violentos pero no menos importantes, como el que denunciaron los alumnos de la facultad de artes Asab de la Distrital, a quienes el jueves, sin previo aviso, les cerraron las puertas del restaurante, donde la mayoría toma su almuerzo subsidiado, que para muchos es su única comida del día. Después de protestar, la facultad se vio obligada a abrir el restaurante a las 4 p.m. ¿Habrá investigación?, ¿una disculpa? No se sabe.

Galán pica en punta

Si bien los resultados de las encuestas no siempre son un reflejo exacto de la realidad, sí son un indicativo de las intenciones de voto de los electores.

Esta semana, una encuesta de la entidad conocida como ‘Los 3 mosqueteros’ dio un empate técnico entre los candidatos a la Alcaldía de Bogotá Claudia López y Carlos Fernando Galán, mientras que una de Yanhaas del jueves le dio una ventaja considerable a Galán, en el primer puesto de la intención de voto, con un 31 %, contra un 24,6 % para López. Es la primera vez que Galán se ubica como único líder desde que comenzó la campaña.

Los otros dos candidatos, Uribe Turbay y Morris, quedan con 12,9 % y 9,6 %, respectivamente.

“Galán está haciendo algo bien”, le concedió López, que a su vez explicó que ella estaba preparada para esta situación desde hace meses, cuando en los sondeos triplicaba a sus rivales en intención de voto: “Yo tendré que reforzar la idea de explicar cómo quiero sacar a Bogotá adelante (…) queda un mes, y a trabajar duro, como todos los días”, puntualizó la candidata.

Lágrimas de verraquera

Una de las imágenes de la semana que quedó grabada en la memoria de los aficionados al deporte de las bielas fue la del juvenil pedalista santandereano Germán Darío Gómez en el Mundial de Ciclismo en Yorkshire, Inglaterra.

Poco antes de terminar la etapa, Gómez marchaba en la fuga que se perfilaba para ganar la prueba, pero sufrió un pinchazo que lo marginó de pelear por la medalla de oro.

Lo que más rabia e impotencia le generó fue que el carro con la asistencia mecánica llegó 5 minutos después y, mientras tanto, ningún buen samaritano de los demás carros le prestó ayuda, ni siquiera al verlo llorar. Al final, la Federación Colombiana de Ciclismo, la Unión Ciclística Internacional y todos se lavaron las manos.

El joven Gómez terminó la etapa con varios minutos de desventaja, pero mostró garra al llorar, frustrarse, volver a montarse en la bicicleta y aun así finalizar la prueba. Por su parte, el juvenil Sergio Higuita logró un honroso cuarto puesto en la prueba de los Sub-23, después de que el ganador del día fue descalificado por hacer trampa. Casi hace podio el paisa.

El ‘oso’ de Duque

En la Asamblea General de la ONU, lo más destacado del discurso del presidente Iván Duque fue la vehemencia con la que condenó la dictadura en Venezuela, y sorprendió con su promesa de entregar un dosier de 128 páginas con pruebas de que el déspota Nicolás Maduro alberga, apoya y protege a disidentes de las Farc y cabecillas del Eln.

Pulzo

No obstante, lo que hizo con la mano lo borró con el codo, pues resulta que en el documento se colaron dos fotografías falsas, o que no corresponden a lo que denuncia Duque. En consecuencia, la famosa denuncia ante la ONU perdió credibilidad, lo que aprovechó la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, para refregárselo al mandatario colombiano y voltearle la torta, diciendo que Colombia es el que entrena a terroristas para atacar a Venezuela.

La niña del clima

Greta Thunberg fue probablemente el personaje más notorio de la Asamblea de la ONU debido a su discurso en el que les jalaba las orejas a los líderes del mundo por no hacer nada para proteger el planeta, y hasta los acusó de haberle robado su niñez.

Thunberg generó mucha empatía alrededor del planeta, pero así mismo, hubo voces que condenaron su vehemencia e incluso cuestionaron que detrás de ella estén magnates suecos que tienen su propia agenda e intereses.

Lo cierto es que lo que dice Thunberg tiene todo el sentido y sin importar la forma del discurso, el fondo es que hay que salvar nuestro único hogar.

Lo que viene

Este sábado a las 2 p.m. se enfrentan el Real Madrid y el Atlético de Madrid, conocido como el ‘derbi’ madrileño, donde se espera que juegue James Rodríguez.

El domingo en la mañana será la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo en Yorkshire, con la participación del equipo colombiano, conformado por Nairo Quintana, Esteban Chaves, Sebastián Molano, Carlos Betancur, Álvaro Hodeg, Daniel Felipe Martínez y Sebastián Henao.

Hay que recordar que por Colombia solo compiten siete pedalistas y no ocho, por cuenta de que el velocista Fernando Gaviria ‘se bajó del bus’ cuando ya no era posible reemplazarlo.