El melodramático discurso de la adolescente de 16 años, que llegó a esa cita después de días de navegar en un velero, probablemente para darle más fuerza a su mensaje, fue calificado por algunos críticos como “perturbador”, “excepcionalmente siniestro”, “demente”, “intimidante”, “fanático”, “propaganda” y, uno más extremo, que la niña es el resultado del “abuso infantil” al que ha sido sometida, publica Daily Wire.

David Harsanyi, editor del medio The Federalist, opina en uno de sus trinos, que Daily Wire trae a colación, que es “simplemente estúpido” que gente poderosa ponga a una niña a hablar en nombre de ellos y de alguna forma llama la atención sobre el hecho que los medios sirvan de idiotas útiles al replicar (sin análisis) ese tipo de información.

The idea that they can use a kid as a political shield, give her immense coverage, and then no is allowed to talk about the substance of her arguments because she is a kid … is just silly.

— David Harsanyi (@davidharsanyi) September 23, 2019