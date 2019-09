El dramático momento protagonizado por el joven ‘escarabajo’ fue capturado por la transmisión oficial del Mundial de ciclismo, que se lleva a cabo en la ciudad de Yorkshire, Inglaterra.

El mismo Gómez, que iba con el lote de favoritos, quitó la llanta trasera de su bicicleta para que cuando llegara el carro de soporte de la Selección Colombia fuera más rápido el cambio, pero no contaba con que este estaba muy atrás.

Sin embargo, pasaban los segundos y el vehículo nada que llegaba. Por ello, el colombiano, que se veía con chances de pelear por el podio, empezó a desesperarse hasta que rompió en llanto.

Por un momento se vio destrozado y se sentó en el pasto al lado de la carretera con la cabeza mirando hacia el piso. Luego, en un arranque emotivo, tomó su bicicleta con la mano izquierda y la llanta pinchada con la derecha y arrancó a correr.

Metros más adelante apareció el carro de colombiano, pero ya era muy tarde. Había perdido más de minuto y medio con los favoritos.

La competencia fue ganada por el estadounidense Quinn Simmons, mientras Germán Darío Gómez llegó en la posición 60 a 16 minutos y 49 segundos del vencedor.

A continuación, el video de la situación:

German Dario Gomez (Colombia) got emotional after stopping in the peloton with a rolled rear tyre. Started walking the course and it was several minutes until a chase group (and support cars) could reach him. Brutal #Yorkshire2019 pic.twitter.com/PGWyhJ0eWN

— Daniel Ostanek (@LVCKV) September 26, 2019