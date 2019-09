green

El primer abuso se habría presentado en 2005, mientras que el segundo habría sucedido en 2008, indicó El Tiempo, medio que publicó la denuncia interpuesta ante la Fiscalía y en donde se narran detalles de lo acontecido.

Sobre el primer hecho, Reyes Quevedo dijo que vivía en Acacías y que fue a Villavicencio para visitar a su abuela y que como era amigo de Ruiz, se encontró con él, pero que a las 9 de la noche Óscar Julián le dijo que se quedara en su casa porque era muy tarde para que se fuera.

“Me acosté a dormir hoy con él, yo tenía 13 años y no le vi nada de raro. Pasados como 10 o 15 minutos me dice que cómo lo veo de peso. Yo le dijo que no sé. Entonces me dice súbase y lo peso. Me subo a su espalda y me dice que estoy liviano. Después él me dice venga yo me subo y me dice si peso. Cuando él se sube sobre mi espalda me coge las nalgas, me dio nalgadas y me dice que las tengo firmes, duras”, narró inicialmente.

Luego, fue más específico: “Cuando él se sube sobre mí, estando yo boca abajo, sentí su pene erecto, sobándomelo en mis nalgas. Yo le dije que eso no me gusta y él me dice: ‘Quédese quieto que eso no duele'”.

“Todos los árbitros que quieran ser profesionales deben pasar por aquí, por mi cama”, añadió el relato de la denuncia.

Sobre el segundo caso, Reyes Quevedo comentó que fue en 2008, cuando se hacían las pruebas para los silbatos que quisieran dirigir en la categoría primera C: “Fuimos a comer, él paga la cuenta de lo que yo comí y en forma de broma les dice a los árbitros con los que estábamos: ‘Esto me lo cobro más ratico’. Después de que nos despedimos, Óscar me lleva a su casa con la excusa de que me va a regalar uniformes y tarjetas”.

El resto del relato no fue publicado por El Tiempo debido a lo explícito de lo consignado en la denuncia.

Sin embargo, Reyes Quevedo explicó que Ruiz manejaba así el arbitraje colombiano: “Me pude dar cuenta de que todo se mueve con las órdenes del señor Óscar Julián Ruiz Acosta. Cuando estuve en su casa, él sacaba una hojita, allí figuraban los partidos más importantes y él designaba a quien quisiera”.

Finalmente, el diario indicó que la denuncia incluye un apartado en el que se señala a Ruiz de influir en instructores arbitrales como Pedro Bello y Démber Perdomo y de darle órdenes al fallecido Otálvaro Polanco, quien integró la Comisión Arbitral, debido a que su hijo era su pareja.