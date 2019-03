Hicieron la denuncia este martes en La W y, según dicen, a algunos de ellos se les acabó su carrera en el arbitraje colombiano por el presunto acoso de los mencionados.

Uno de ellos es el exjuez Harold Perilla, que tenía escarapela Fifa y por no acceder al presunto acoso, se la quitaron.

“A mí me robaron mi escarapela por no acceder a favores sexuales, se la dieron a Nicolás Gallo y él no tiene nivel para estar allá”, denunció.

Según dice, tiene pruebas y teme por su vida por haber hecho esta denuncia.

El exjuez Carlos Chaves también habló y dijo que es solo una parte de lo que se esconde detrás del arbitraje en Colombia que, según dice, “es un gran escándalo”.

“Hechos como estos no solamente se viven con Harold. La gran cantidad de árbitros del país, algunos activos, y otros retirados se vieron afectados por esta problemática; los invito a que tengan el valor ético y profesional de hacer denuncias”, dijo Chávez en entrevista con Vicky Dávila, en La W.

Uno más es el exárbitro Javier Reina, que, además de denunciar, le pidió a la Federación Colombiana de Fútbol que busque la manera de desarrollar los principios de transparencia, justicia y seguridad que debe tener el arbitraje.

“Nosotros impartimos justicia, pero detrás de esto no puede pasar lo que está pasando y eso es algo bastante complejo y que quisiera en un futuro, no muy lejano, cambiara”, denunció Reina.

El último denunciante es el exjuez Julián Mejía, que no quiso dar nombres, pero aseguró que hay un dirigente influyente en el arbitraje que le hacía invitaciones a la casa, donde ocurrían sucesos incómodos “como agarrar la cara, montarle la pierna, invitarlo a cosas.

Esta es la entrevista completa de La W con la denuncia: