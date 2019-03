Perilla indicó que denunció ante la Fiscalía a Óscar Julián Ruiz, exárbitro colombiano y asesor de la Confederación Suramericana de Fútbol, por acoso sexual y laboral.

“Yo era como su traga maluca, siempre quiso tener relaciones conmigo”, explicó.

“Siempre se acercaba a mí, me pedía que tuviera relaciones con él si quería llegar lejos, que él era el camino. No paraba de molestarme y de decirme cosas morbosas. En una pretemporada no dejé que me tocara los genitales y la cola y eso me causó problemas con él”, relató.

Y agregó: “Me decía que probara algo nuevo, que él lo hizo le encantó y nunca salió de eso. Pero como nunca accedí, eso repercutió en el tema laboral porque Ruiz siempre pone a un miembro en la comisión técnica”.

“Su ficha clave era Otálvaro Polanco, quien ya murió y me cobraba coimas, pero ahora es Ímer Machado (exárbitro) y si uno no es de ese círculo, no lo van a nombrar y no va a ascender”, añadió.

“A mí me robaron mi escarapela por no acceder a favores sexuales, se la dieron a Nicolás Gallo y él no tiene nivel para estar allá”.

Y contó que Machado también se sobrepasaba con él en la parte sexual. Su testimonio fue respaldado por los también exárbitros Javier Reina, Julián Mejía y Carlos Chaves, quien también contó su caso: “Me bañe después de un partido, me tocó la cola y me dijo: ‘Usted paga impuesto esta noche’, le dije no me jodas”.

