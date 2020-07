El juez le pidió al fiscal que parara su intervención y se dirigió al abogado Iván Cancino, defensor de Diego Cadena, para pedirle que coordinara con su cliente porque notó que, “al parecer, salió de la audiencia”.

Agregó que esa es una exigencia que se hace a la judicatura para que mantenga a las partes citadas presentes en el desarrollo de las audiencias.

Le pidió a la defensa que, si tenía alguna dificultad, debía ‘levantar la mano’ a través de la plataforma en la que se hizo la diligencia virtual para “parar la audiencia, mientras se presenta la dificultad técnica, dar el receso que sea necesario y volver a vincularse”.

El juez justificó su llamado de atención: “Después me pueden estar diciendo que la persona no estuvo todo el tiempo en la audiencia, que no tuvo la oportunidad de escuchar y que se le está violando su derecho a la defensa material”.