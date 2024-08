Por: El Colombiano

Si bien estaba previsto que esta semana el Gobierno Nacional radicara, por segunda ocasión, la reforma a la salud, este miércoles el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que aún siguen concertando el texto final y que solo hasta la próxima semana sería formalmente radicado el proyecto para la discusión en el Congreso.

Cristo, quien este miércoles se reunió con la bancada del Partido Conservador en la Cámara de Representantes, manifestó que aún siguen los diálogos con las diferentes bancadas para socializar no solo la reforma, sino la ley de jurisdicción agraria, que también sería radicada la otra semana.

“Vamos a concertar primero los proyectos. No vamos a alcanzar a presentar la reforma precisamente porque estamos escuchando todas las voces. Mañana tenemos reunión con la bancada de la Alianza Verde de la Cámara. Al comienzo de la próxima semana se presentará la ley de jurisdicción agraria y la reforma de la salud. Queremos terminar toda la ronda de conversaciones con todas las bancadas, pero además con los sectores gremiales y sociales que tienen que ver con esta reforma”, explicó el ministro.

Frente a si la iniciativa será tramitada en la Comisión Primera como una ley estatutaria o en la Comisión Séptima como ley ordinaria –tal como ocurrió en el periodo pasado–, el ministro de la política sostuvo que se trata de un tema que aún se está estudiando.

“No se ha definido todavía el camino, pero yo celebro el buen ánimo y la concertación. Lo que hemos acordado con la bancada Conservadora es lo mismo que acordamos ayer con la bancada de Senado de Cambio Radical: mesas temáticas en las que cada ministro se va a sentar con las bancadas para discutir en detalle con sus asesores los textos y tratar de llegar a consensos, ajustes y modificaciones”, agregó.

Según Cristo, es necesario avanzar en reformas concertadas con todas las bancadas y los partidos, buscando que se puedan incluir sus propuestas en el marco del consenso. “Avanzamos satisfactoriamente en la construcción del Acuerdo Nacional, que tiene que ver con excluir todas las formas de violencia al ejercicio de la política en Colombia, con garantizar la estabilidad institucional y las reglas de juego claras hacia el futuro en esta democracia”, precisó.

El ministro sostuvo que estos ejercicios de diálogo “hace mucho tiempo no se hacían en el Congreso” y que es necesario para el país que los ministros expongan los proyectos y que los senadores pregunten antes de radicarlos. “Es una muestra de respeto del Gobierno Nacional a la independencia Y autonomía del Congreso”.

Por otro lado, el ministro Cristo se refirió a la denuncia formulada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien reclamó este martes ante la plenaria de la Corporación que están viviendo una “delicada situación financiera” debido a que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, no ha girado los recursos para su funcionamiento. En esa línea, reclamó que “la rama está paralizada”.

De acuerdo con Cepeda, aún hace falta que el Ejecutivo –en cabeza del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla–, gire recursos por el orden de $11.000 millones correspondientes al segundo semestre legislativo. En esa línea, alertó que no hay plata para el funcionamiento del Canal del Congreso, el Noticiero del Senado y, “lo que es peor”, la publicación de los proyectos de ley.

Frente a ello, Cristo se comprometió a hablar con el ministro de Hacienda y aseguró que entre este miércoles y jueves será solucionado el tema. “Yo hablé esta mañana con él y me dice que ya están avanzando. No sé exactamente cuál ha sido el problema técnico, pero estoy seguro de que se superará el día de hoy. No creo que vaya a haber parálisis legislativa. Hoy o mañana por tarde tiene que estar solucionado”, puntualizó.

