Por: El Colombiano

Más de 22.000 personas llegaron este lunes a la Plaza de Bolívar en medio de la “toma de Bogotá” anunciada por Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), según cifras de la Alcaldía Distrital.

Los manifestantes, que se oponen a puntos clave de las ponencias del Gobierno y la oposición sobre la reforma a la educación que cursa en el Congreso, invadieron el carril exclusivo de TransMilenio y la movilidad de la capital colapsó en varias zonas.

“Las marchas en Bogotá no pueden, por ningún motivo, afectar los derechos de quienes deciden no manifestarse. Bloquear los carriles exclusivos del sistema de transporte público afecta a cientos de miles de ciudadanos que necesitan desplazarse a su casa o su trabajo”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán.

Más allá del impacto de la masiva movilización, lo cierto es que los tiempos en el Senado están tan apretados que Fecode lograría su objetivo.

En diálogo con EL COLOMBIANO, la líder sindical Martha Rocío Alfonso aclaró que el paro nacional continuará si no se modifica el elemento de privatización al que se oponen: “En tanto exista el riesgo de que en medio del debate del Senado se ceda a desviar los ya deficientes recursos del Estado de la educación pública estatal para lo privado. El periodo legislativo termina el 20 de junio y esperamos que se escuche”. Alfonso agrega que no van a ceder en ese aspecto que califica como el “punto central” y que todavía no se asentarán en la Plaza de Bolívar, como estaba previsto, porque este lunes no fue agendada la discusión en la plenaria del Senado, ya que el Centro Democrático adelanta un debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por la violencia creciente en el sur del país.

Una de las ponencias, impulsada por el Gobierno, recoge lo aprobado en Cámara de Representantes e incluye algunas proposiciones modificatorias que no fueron suficientes para que Fecode redujera su molestia con el proyecto, que antes apoyaba, y saliera a las calles de todo el país.

“No hemos abandonado al Gobierno, vamos a seguir respaldando todas sus reformas. Le hemos expresado estas preocupaciones de la ley estatutaria e incluso creo que en con base en estas acciones el gobierno ha hecho reflexiones. (…) pero no podemos entregar un derecho que hemos defendido en más de 65 años y que aquí entonces se vaya de un plumazo a desaparecer este derecho”, señaló el presidente de Fecode, Domingo Ayala Espitia.

Sin embargo, tras no llegar a un acuerdo, ninguna de las ponencias cuenta con mayorías holgadas. Según el senador Luna, “van a hacer lo posible para tratar de repetir la historia de lo pasó con la pensional, que es buscar que el Senado apruebe lo que se aprobó en Cámara”. Por ser un proyecto de ley estatutaria —como se le llama a los que abarcan derechos fundamentales—, su aprobación requiere el voto positivo de la mayoría absoluta de la corporación que lo discuta. El Senado hoy tiene 105 integrantes, por lo cual el número mágico para aprobar o hundir es 54.

¿Por qué Fecode no apoya la reforma a la educación del Gobierno Petro?

A esta altura, Fecode le apunta al hundimiento de la ponencia de la oposición y no ve que el Ejecutivo tenga chance de armar mayorías, a pesar de las concesiones. Para algunas fuentes del Pacto Histórico, consultadas por este diario, es contradictorio que hayan logrado un acuerdo con la oposición en la Comisión Primera del Senado, pero pocos días después todo se fuera al traste por la molestia de los docentes.

Por otro lado, el Gobierno también perdería adeptos entre Fecode porque en un principio construyeron juntos el proyecto aprobado en Cámara, pero después permitieron algunos cambios sugeridos por la oposición que terminaron retirando después para complacer a los maestros. Y senadores de la oposición consideran, en cambio, que esta coyuntura es una oportunidad para lograr aprobar un proyecto que no tiene la firma del Gobierno, en caso de que prospere la ponencia del senador Luna que cuenta con más aceptación que la apuesta del Pacto Histórico.

¿Qué dice el Gobierno?

La estrategia del presidente Petro y su ministra, Aura Vergara, ha sido mesurada. Los llamadas a la calma de Vergara y las aclaraciones sobre “mitos” del proyecto, llegan en momentos en que Ejecutivo necesitaba priorizar su agenda legislativa, como sucedió la semana pasada con la aprobación a ‘pupitrazo’ de la reforma pensional. Pero el Jefe de Estado entiende que incomodar a Fecode significaría también perder un apoyo popular clave en un año que ha estado marcado por las movilizaciones a favor y en contra de su gestión. La ministra Vergara, quien suena como una de las funcionaria del gabinete que saldría en los próximos días, insiste en aclarar las inconformidades del magisterio.

Dado el panorama actual, todo indica que el Gobierno no lograría aprobar su reforma a la educación. En el camino perdió el consenso que había conseguido con la oposición y al mismo tiempo uno de sus más fieles aliados salió masivamente a las calles.

Tiempos en el Senado

El Gobierno tiene hasta este 20 de junio para aprobar su ponencia de reforma a la educación. Sin embargo, este lunes no estuvo en la agenda del día ya que la oposición pudo tener el control de los puntos a tratar en la plenaria del Senado y se concentró en el debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez y la compleja situación de violencia que vive el sur del país, particularmente el departamento del Cauca. Al cierre de esta edición, no se conoce si la discusión será incluida en el orden de día de hoy martes 18 de junio.

