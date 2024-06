Por: El Colombiano

Uno de los sectores que con más vehemencia ha apoyado al Gobierno es el de los maestros. En especial, los de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, el sindicato más importante del sector.

Sin embargo, esos mismos maestros, que apoyaron al entonces candidato Gustavo Petro en su campaña a la Presidencia, salen este miércoles a las calles, pero a protestar contra su Gobierno y su reforma educativa, que la semana pasada fue aprobada en tercer debate en el Congreso.

Además de los problemas que ha tenido el Gobierno con Fecode a causa de la mala administración del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), ahora se suma el malestar de los maestros por la reforma laboral pues consideran que, a pesar de que su propósito es reconocer a la educación como derecho fundamental, está llevando a la privatización de la educación y por eso, los docentes piden que la reforma se hunda.

“Cuando nosotros iniciamos este proceso de ley estatutaria teníamos una apuesta y era de garantizar la educación como derecho fundamental y eso se manifiesta en la posibilidad de que los niños, niñas, jóvenes, adultos y todas las comunidades puedan acceder a una educación en los diferentes niveles con condiciones dignas”, aseguró la secretaria de relaciones internacionales de Fecode, Marta Alfonso Bernal.

Sin embargo, explicó, que lo que está haciendo la reforma es desdibujar al Estado como único garante del derecho fundamental a la educación y proponer un modelo mixto en donde las entidades privadas también pueden garantizar el derecho, algo que, desde la perspectiva de los maestros, es contrario a la Constitución Política.

Los maestros también se oponen a que se les hagan más evaluaciones a las que ya hoy existen y que, además, el rendimiento académico de los estudiantes en los exámenes de Estado sirva como criterio auxiliar para evaluar al docente.

“Somos 210.000 maestros que entramos después del 2001 y que estamos bajo un sistema de evaluación que incluye una de ingreso, de permanencia o desempeño y de ascensos. Es más, hoy tenemos 50.000 maestros en período de prueba que han pasado por un proceso de selección y que no adquirirán derechos de carrera hasta que no lo superen”, declaró.

Alfonso agregó, en diálogo con El Colombiano, que “pusimos el tema de la evaluación a debate para cambiar muchas cosas que pasan en las instituciones, precisamente para que la educación cumpla un proceso, y hoy nos meten unas pruebas que no dicen nada, solo emiten un resultado y no un proceso, cuando la escuela es más allá”.

Sostuvo, así mismo, que “uno no puede comparar la escuela pública con el colegio San Ignacio, porque la escuela pública está ubicada en los contextos más complicados de la sociedad, tanto en lo urbano como en lo rural. Y eso significa que muchos estudiantes no pueden alcanzar resultados altos, pero no en la generalidad debido a muchas situaciones que se presentan. Entonces, poner esto como un factor desdice mucho del objetivo real de la educación, más en un país tan desigual y con tan profundos conflictos sociales”.

De acuerdo a lo decidido por Fecode, se realizarán cuatro jornadas de paro –aunque este será indefinido–: la inicial, este miércoles 12 de junio, que incluye movilizaciones en varias capitales del país. En Bogotá, la marcha comenzará a las 9:00 a.m. en el Centro Administrativo Distrital y se dirigirá a la Plaza de Bolívar.

El jueves 13, los maestros organizarán asambleas informativas municipales, el viernes 14 habrá una jornada de actividades y el lunes 17 realizarán lo que ellos han denominado la “Gran toma de Bogotá”.

El paro afectará a los estudiantes de colegios oficiales que, de extenderse, podrían ver comprometido el final del primer semestre del año, pues, para el calendario A, ya está próximo el inicio de las vacaciones de mitad de año.

Para el Gobierno, buscar un pronto acuerdo con los maestros es esencial, no solo porque Fecode ha sido uno de los principales pilares del movimiento que llevó a Petro a la Presidencia, sino porque la de educación es tal vez la única reforma social presentada por el Gobierno que podría terminar la legislatura que concluye este 20 de junio, con un balance positivo.

