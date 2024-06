David Zuluaga (26 años) tenía solo 14 años cuando inició un proceso que, según estaba convencido en ese momento, le haría bien, porque le sacaría el “demonio” que tenía adentro. Actualmente es profesor, coordinador de un colegio público, parte de la comunidad LGBTIQ+ y sobreviviente a una terapia de conversión, pero en ese entonces no sabía lo que estaba atravesando. Esta es su historia, que se parece a la de millones en el mundo.

Tiene pelo castaño y de largo medio, ojos almendrados y pequeños, barba estilo candado, labios delgados y una candonga plateada pequeña en su oreja derecha. Curiosamente, su aspecto da aires a como históricamente se ha retratado a Jesús, la figura en pro de la cual vivió su vida desde pequeño y adolescente y a la que juraba fidelidad en la misma iglesia en la que terminó siendo víctima de varios esfuerzos por cambiar su forma de ser.

En medio de su fragilidad, a los 12 años, conoció una comunidad religiosa católica, laical, apostólica y misionera bastante reconocida en Colombia. Se enlistó para hacerse misionero, entró en proceso de consagración y asistió a retiros espirituales.

Cuenta que pensó que esa comunidad era su lugar en el mundo, un espacio seguro en donde podía ser él mismo, pero resultó ser lo contrario. Daba charlas, cantaba y tocaba la guitarra.

“A los 14 fui donde la directora, le conté sobre mi orientación sexual, me acerqué confundido. Me retiraron todas las actividades y se anunció en la comunidad que yo iba a entrar en un proceso de conversión y que necesitaba mucho apoyo de la comunidad”, narró.

En los retiros le hacían constantemente el ritual de la bendición de María Auxiliadora, una especie de “liberación” o “exorcismo” hecho por laicos. Nunca le habían hecho eso, pero de ese momento en adelante pasaría por varios de esos episodios que para él eran incómodos y dolorosos.

Los rituales estuvieron acompañados de procesos de mortificación: ayunos constantes que le causaron una úlcera gástrica, portar una piedra en el zapato y hacer oración para que “el Señor permita liberación”.

A los 17 años la directora de la comunidad le dijo que su misión era entregarle su castidad al señor y él, confundido, ingresó a un seminario para volverse sacerdote y cumplir ese objetivo.

“Me di cuenta de que los seminaristas también viven su sexualidad de cierta manera. Pasado el año no seguí, quería vivir una vida en coherencia y me fui separando poco a poco de la religión”, agregó.

No permitir que siguieran tratando de cambiar su orientación sexual no fue un proceso fácil, pues ni siquiera había reconocido que había sido víctima de una “terapia de conversión”. Luego de entrar a la universidad y pasar por terapia con un psicólogo, David buscó información y logró nombrar lo que le habían hecho.

“No es fácil decir: ‘fui vulnerado, permití que me hicieran eso’. Entonces también fue un proceso de aceptación. La responsabilidad me la achacaba a mí, diciendo: ‘¿por qué permití que me hicieran ese tipo de cosas?’. Luego fue el camino de darme cuenta de cuál era el estado de vulnerabilidad en el que me encontraba y por el cual permití que me hicieran esas cosas”, dijo.