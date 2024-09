El paro de camioneros continúa en diferentes regiones del país y Bogotá es una de las ciudades más afectadas. Aunque el Gobierno Nacional estableció una mesa de diálogos con los transportadores, las negociaciones han sido complejas y pasadas las 7:00 de la noche de este martes, no se llegó a un acuerdo.

Qué pasará con el paro de camioneros

El periodista Ricardo Ospina confirmó que los transportes no aceptaron la oferta del Gobierno que pretenden mantener el incremento de $ 1.904 en el ACPM. La idea era congelar el precio y no volver a modificar la cifra en los próximos meses, pero parece que no es suficiente.

Urgente: Los transportadores de carga NO aceptan la oferta del Gobierno del Presidente @petrogustavo de mantener el incremento de $1.904 como único aumento en el galón de ACPM y anuncian que el paro continúa. Vía @UltimaHoraBLU @BluRadioCo — Ricardo Ospina (@ricarospina) September 4, 2024

Teniendo en cuenta lo anterior, el paro de camioneros continúa y no hay fecha estimada para que los bloqueos se levanten.

En qué partes de Bogotá hay bloqueos

La Secretaría de Movilidad de Bogotá emitió un reporte sobre las 8:00 de la noche, en el que dio detalle sobre casi 20 bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo algunas salidas hacia otros municipios.

#AEstaHora (8:00 p.m.) Estos son los 19 puntos con afectación vial por manifestaciones: 📍Vía Choachí con kilómetro 11

📍Calle 80 con carrera 96, intersección

📍Av. Primero de Mayo con carrera 10

📍Carrera 10 con calle 39B Sur (Lomas)

📍Calle 76 con Av. Boyacá

📍Autosur con… pic.twitter.com/1kQ2BGQiJt — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 4, 2024

