Los hechos de violencia desatados en ese país pusieron en alerta máxima a las autoridades. En Nariño y Putumayo, zonas de frontera y conexión con Ecuador, las autoridades colombianas fortalecieron su presencia con la Fuerza Pública para evitar que los cabecillas lleguen al territorio nacional.

Sin embargo, el anuncio de que las autoridades ecuatorianas podrían enviar a cerca de 1.500 presos colombianos que están en las cárceles de ese país también provocó preocupación porque, según dijo el mismo ministro de Justicia, Néstor Osuna, en el momento en el que estas personas lleguen al país, podrían quedar libres, en caso de que no tengan cuentas pendientes en Colombia.

“Si ellos toman la decisión de expulsarlos, realmente los están liberando de la cárcel. No nosotros. Ellos. Y al ponerlos en la frontera, pues la situación es la de cualquier colombiano que llega a una frontera con su país: entrará y si tiene deudas pendientes con la justicia colombiana será capturado en la frontera, como le pasa cualquier colombiano que llegue a una frontera y tenga una deuda pendiente con nuestra justicia, pero no podríamos aplicar la la sentencia ecuatoriana. Es decir, es una medida que de alguna manera favorecería la impunidad pero decidida unilateralmente por el estado ecuatoriano, no por nosotros”, dijo en Noticias Caracol Osuna, quien también había resaltado que es un hecho inédito.

Esto no implica que la relación entre los países esté rota o distante. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, aseguró este miércoles la disposición total de Colombia para colaborar con las autoridades ecuatorianas en medio de los disturbios en Ecuador. En un esfuerzo conjunto, se ha intensificado el intercambio de información para enfrentar a grupos al margen de la ley.

“Como señaló el Presidente Gustavo Petro, estamos totalmente dispuestos a colaborar con las autoridades ecuatorianas. En la frontera, la Policía ha establecido controles, reforzados en Nariño, incluyendo puntos como Ipiales, Mataje, Chiles y Carlos Lama, especialmente este último, considerado un paso ilegal”, indicó el ministro.

El objetivo principal es evitar el ingreso de líderes de redes criminales ecuatorianas, como el alias ‘Fito’, fugados de cárceles en el país vecino.

El director encargado de la Policía Nacional, general Alejandro Zapata, destacó el refuerzo de controles migratorios en la frontera para contener posibles amenazas.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo, destacó la colaboración con autoridades ecuatorianas y el trabajo de inteligencia para frenar actividades delictivas en la frontera, especialmente vinculadas al narcotráfico. Se subraya la importancia de operaciones de interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas de ambos países.

Una de las primeras decisiones fue el despliegue de cerca de 180 hombres, no solo en los pasos formales, sino también en aquellos considerados informales, para garantizar la seguridad en la línea fronteriza.

También, el general Nicolás Zapata, director encargado de la Policía, detalló que se ha fortalecido la presencia en sectores clave como Ipiales, Chiles, Mataje y Carlosama, en Nariño. Estos puntos estratégicos cuentan con dispositivos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Militares.

Estas medidas responden a la crisis de seguridad en Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno. Colombia, a través de la Cancillería, expresó su respaldo a la institucionalidad democrática ecuatoriana, rechazando los recientes actos de violencia y solidarizándose con los afectados.

