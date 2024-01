Un grupo de encapuchados, armados con fusiles y granadas, irrumpió el pasado martes 9 de enero durante la transmisión en vivo de la televisión pública TC en Guayaquil, en una nueva arremetida del narco que sacude a Ecuador durante toda esta semana.

“No disparen por favor, no disparen”, se escucha suplicar a una mujer en las imágenes televisadas, mientras otras personas sentadas en el piso se cubren el rostro.

Las personas armadas mostraban su arsenal, hasta que las luces del set se apagaron. La señal en vivo continuó transmitiendo los disparos, gritos y lamentos que se escuchaban fuera de cámara. La intimidación en directo duró unos 30 minutos y luego se observó el ingreso de policías, en unas imágenes que le dieron la vuelta al mundo.

Al respecto, Pulzo se contactó con el periodista de TC Diego Arcos, quien estuvo en las instalaciones del canal en el momento en que estos delincuentes ingresaron a amenazar a todas las personas que estaban allí. El comunicador dio detalles de lo que vivió.

“Entró un grupo importante de personas armadas, aunque calculo que se escaparon algunos. Capturaron a 17 y yo vi alrededor de 20, el canal es un predio un grande, se metieron por el parqueadero y luego por la recepción. Al primer lugar que entraron fue a la redacción y se tomaron el estudio, amenazaban con que iban a matar a las personas que tomaron como rehenes”, dijo.

Qué pasó dentro del canal de TV de Ecuador que fue tomado por delincuentes

Arcos también contó cómo fue la irrupción de estos hombres armados cuando se estaba presentado una emisión de noticias en el canal.

“En ese momento el canal estaba en un corte comercial y por el apuntador les dicen a mis compañeros que estaban disparando en el canal. Ellos se escondieron y a mí me tocó meterme debajo de un escritorio, yo estaba en la oficina de noticias. Una compañera entró gritando ‘se están metiendo, están dando bala’, yo logré esconderme, pero otros colegas los tomaron de rehenes. Acabo de salir del hospital donde camarógrafos recibieron balazos en las piernas y los golpearon”, señaló.

De igual manera, el periodista, en un sorpresivo relato, contó cuál fue su mayor miedo en ese momento y cómo logró esconderse de los delincuentes, que tomaron a varios comunicadores y los amenazaron con asesinarlos.

“Guardamos y escuchamos un silencio de muertos, porque no quería que nos vieran. Lo único que se escuchaba eran lágrimas y lo que te digo, un silencio de muertos, todos estábamos aterrados, solo los veíamos armados dando vueltas. Por momentos cerraba los ojos y pensaba que con eso me volvía invisible, mi mayor temor era si explotaba algún artefacto, eso sí llegué a pensar. Voy a ser abuelo recientemente y me puse a pensar en eso, era más un momento de abrazarte con tus compañeros”, expresó.

Finalmente, el periodista Diego Arcos reveló cómo ha estado la situación en el país después del angustiante momento que vivieron en el canal: “Guayaquil está desolado, parece que estamos otra vez en pandemia. El 50 % de los locales están abiertos, se ve mucha presencia militar por las calles. Los que ingresaron al canal eran muchachitos, puedo decir que han sido reclutados para ponerles pruebas de que eran capaz de hacer algo así”.

