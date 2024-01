El grupo de hombres visten de blanco y se mantienen erguidos, con postura marcial, mientras uno de ellos toma la palabra permaneciendo sentado al frente de los demás, sin mostrar su rostro. “Saludamos al país entero y les pedimos disculpas por los altercados”, comienza a decir, con tono brusco, reforzando el tinte cínico de lo que expresaría a continuación.

Ahí se produce el primer gesto de alevosía contra el presidente Daniel Noboa, a quien llaman “niño rico con ego de superhéroe”. Luego, ponen como ejemplo a Colombia para mostrar que una negociación de paz no es algo que moleste a Estados Unidos:

“Colombia es Colombia y tiene convenio con EE. UU., ha hecho tratados de paz con las Farc, guerrilleros y paramilitares”, señalaron.

Dicho esto, prosiguen con sus ataques a Noboa, dando a entender que no negociará por su ego: “¿Vas a venir tú a querer matar y hacer matar al pueblo ecuatoriano por tu maldito ego? Tú estudiaste en EE. UU., no en Ecuador, por lo cual no sabes nada de lo que pasa en Ecuador”.

Intercalando insultos en su discurso, los delincuentes incluso se dirigieron a cúpulas militares y policiales con otro tono, insistiendo en la posibilidad de diálogo: “Así salgan a matar, como dio la orden este niño caprichoso [refiriéndose al mandatario], la sugerencia: todo tiene un diálogo”.

“Puede que ganen, pero no devolverán la vida de los ecuatorianos que nada tienen que ver en esto. Más puede tu ego”, insisten.

Reiterando en su actitud cínica, los terroristas aseguran que la culpa no es de ellos, sino de Noboa: “Tú nos alteras y alteras al Ecuador, cuando deberías pedirle sabiduría a Dios para manejar el país”.

Pero esa actitud amenazante e incoherente tocó su peor punto cuando volvieron a pedir perdón al pueblo ecuatoriano y lo instaron a alzar su voz, pero remataron con esta frase: “La delincuencia jamás se va a acabar, que les quede claro”.

¿Por qué y para qué? Para insistir en su pedido de negociar la paz: “Presidente, ¿sabes qué es un acuerdo de paz? Te lo decimos: son convenios que ponen fin a un enfrentamiento armado entre dos naciones u organizaciones para fines de una mejor vida”.

Este es el video de los criminales:

🙄 Ahora quieren paz. Con camisetas blancas, 👺 grupos terroristas, presuntos responsables de recientes atentados en Ecuador, solicitan un 🕊️ "Acuerdo de Paz" al presidente Daniel Noboa. Piden disculpas al 🇪🇨 Ecuador, pero al mismo tiempo amenazan con asesinar a la ciudadanía.… pic.twitter.com/HeImJk0gyW — Ecuadorplay (@EcuadorPlay) January 10, 2024

