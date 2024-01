“He firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno” y “he ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos”, expresó el mandatario mientras rige un estado de excepción por 60 días ante los secuestros de policías, ataques a la prensa y motines carcelarios.

Todo se desató el 7 de enero de 2024 con la fuga de una cárcel de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, cabecilla de la principal banda criminal de ese territorio, conocida como ‘Los Choneros’ y señalado de ordenar el atentado que acabó con la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

En consecuencia, 7 policías fueron secuestrados; se fugó Fabricio Colón Pico, capo ‘Los Lobos’; hubo ataques con explosivos a estaciones policiales y a la vivienda del presidente de la Corte Nacional; así como toma a universidades, a un canal de televisión y demás desmanes.

En un video no verificado difundido en redes sociales aparecen 3 agentes sentados en el piso y uno de ellos es obligado a leer un mensaje dirigido al presidente:

“Declaraste la guerra y guerra vas a tener. Declaraste estado de excepción y nosotros declaramos botín de guerra a policías, civiles y militares. Cualquier persona que se encuentre en las calles a partir de las once de la noche será ejecutado”.

Posteriormente, empezaron a circular videos de encapuchados sometiendo a las autoridades de varios penales y quitándoles la vida mientras lanzan mensajes intimidatorios en los que piden un proceso de negociación.

Entre tanto, en otra pieza audiovisual se ve cómo uno de los uniformados sometidos es obligado a pedirle al máximo mandatario de Ecuador a sentarse frente a frente con las bandas para parar la matanzón.

“Presidente Daniel Noboa, tenga la amabilidad, no le están pidiendo nada malo. Lo único que le están pidiendo es que sea abierto al diálogo. Señor presidente, todos nosotros somos seres humanos que necesitamos que usted tenga la amabilidad de escuchar a estas personas que solo quieren hablar con usted. No permita que esto siga a así, no permita esta matanza con nosotros, no tenemos culpa, señor presidente Daniel Noboa”, se le oye suplicar.