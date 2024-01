La fuga de alias ‘Fito’ y el amotinamiento en diferentes cárceles en Ecuador ha ocasionado que el Gobierno vecino haya decretado “conflicto armado interno”. En medio de la fuerte crisis de seguridad, es importante dar a conocer de dónde viene el cabecilla de ‘los Choneros’ y las razones por las que huyó de prisión.

Adolfo Macías es conocido con el alias de ‘Fito’, es el líder de ‘los Choneros’, una de las bandas delincuenciales más fuertes del Ecuador. Esta banda se beneficia del narcotráfico y microtráfico, la extorsión y la delincuencia común en el país vecino. Luego de que el presidente Daniel Noboa decretara estado de excepción en todo el país, muchos grupos delincuenciales ser armaron y atacaron a policías. La actual crisis que vive el país vecino inició luego de que presos en cinco cárceles se amotinaran.

Alias ‘Fito’ escapó. Pagaba una condena de 34 años en prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Estaba preso desde 2011. Prensa en Ecuador informa que Macías se ‘desvaneció’ horas antes de que el ejército llegara a la prisión Litoral de Guayaquil para trasladarlo a una prisión de máxima seguridad. Pese a que 3.000 soldados y agentes lo buscaron, fue imposible encontrarlo. La información fue confirmada por las autoridades de manera tardía.

‘Los Choneros’ tienen su origen en la costa de Manabí, en el pueblo de Chone. Las autoridades consideran que este grupo delincuencial tiene nexos con el ‘Cartel de Sinaloa’. Se ha enfrentado a sangre fría con otros grupos delincuenciales por el control del negocio en esta parte del país vecino. La violencia afectó sobremanera a todo el país.

Ya en 2013, Macías se había escapado. Llevaba poco más de un año preso, cuando, junto con otros reos de “alta peligrosidad”, saltaron los controles de seguridad en la Cárcel de La Roca. Lo habría realizado en bote por el río Daule.

Según el medio local Primicias en la cárcel de Guayaquil orquestó sus operaciones de narcotráficos, amplió sus prácticas extorsivas en la propia cárcel y ordenó asesinatos. Sin embargo, también se graduó de abogado mientras pagaba condena.

Un preso aseguró al medio citado que “los guías no tienen más opción que volverse cómplices, los amenazan y a sus familias. A los presos, ‘los Choneros’ nos cobran entre US$ 10 y US$ 20 semanales por la estadía, sin contar con lo que te obligan a comprar”.