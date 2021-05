En medio de la tensa situación que vive el país durante una nueva jornada de manifestaciones, en especial en Cali, donde desconocidos dispararon a la minga indígena, la etiqueta ‘paro armado’ fue tendencia en Twitter a lo largo del día, y en la noche continuaba entre los temas más comentados en esa red social en Colombia, tal como se muestra en la siguiente captura de pantalla hecha minutos antes de finalizar el domingo:

Dicho término también se hizo popular en los temas de búsqueda recurrentes en el motor de Google, lo que se evidencia al revisar el incremento en el interés de los internautas por el mismo y lo cual se aprecia en la curva ascendente que se aprecia en la imagen a continuación:

Un paro armado “es un llamado que hace un grupo irregular a detener todas las actividades económicas, académicas y, sobre todo, la movilidad, durante un tiempo y en una zona determinada”, dijo el investigador Juan Manuel Torres a Colombiacheck en febrero de 2020, a propósito de las amenazas que hizo, al respecto, el Eln el año pasado.

Se le llama “armado” porque lo hace un grupo irregular (guerrillero o paramilitar), añadió en ese portal el también Coordinador de la oficina de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Buenaventura, Valle.

Durante los paros armados, agregó el medio de comunicación, solo se permite la movilidad con objetivos humanitarios (enfermos, ambulancias o sepelios).

La estrategia de dicha acción ilegal implica “una medición de fuerzas entre el grupo armado que prueba qué tanto poder tiene para detener las actividades en una zona y el Estado, que tiende a usar un discurso que minimiza el impacto de los hechos y que vende la idea de que el país siguió funcionando normalmente”, añadió Colombiacheck citando a Torres.

Una de las razones por las que este tema se volvió tendencia en las últimas horas tiene que ver con un video que se viralizó este domingo con una amenaza al respecto. En esa grabación se ve a un hombre encapuchado anunciando un supuesto paro armado que, según el sujeto, iniciaría este lunes 10 de mayo en Cali.

“A partir del lunes no hay paso para nadie ni en moto, ni en cicla, ni a pie. La única manera que pueden pasar es que tengan helicóptero, de resto no pueden pasar. Hay paro armado, de ustedes como ciudadanos depende que salgan a la calle y no les pase nada”, advierte el desconocido en dicho video, compartido por la senadora María Fernanda Cabal en su cuenta de Twitter.