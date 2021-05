green

La tensión entre indígenas y ciudadanos de Jamundí, Valle del Cauca, ya había sido advertida por medios como El País de Cali, que informó sobre enfrentamientos en la vía Panamericana este domingo.

Testigos de las refriegas citados por el diario caleño dicen que a la minga indígena se le están vulnerando sus derechos fundamentales.

Este fue uno de los primeros altercados del día:

Ciudadanos en la vía Cali-Jamundí tuvieron un altercado con indígenas que se movilizaban por este corredor, luego de que bloquearan su paso. “Les estamos haciendo entender que los bloqueos tienen que ceder, para que ellos sientan lo que nosotros sentimos”, dicen. Video: cortesía pic.twitter.com/oG3so21xT6 — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) May 9, 2021

La situación fue subiendo de temperatura, al punto que presuntos habitantes de esa zona del departamento dispararon contra los indígenas, como se observa en los siguientes trinos:

En sur de Cali a esta hora es zona de guerra. pic.twitter.com/gxtMNZRMW7 — Jaramillo (@JulianJaraUribe) May 9, 2021

Y este video muestra la incineración de una camioneta:

Video del halcón de la @PoliciaCali desde la zona. pic.twitter.com/UNypomYxCB — Jaramillo (@JulianJaraUribe) May 9, 2021

Presidente Duque se pronunció sobre lo que pasó en Jamundí

Los enfrentamientos entre los ciudadanos de la zona y los indígenas que están allí desde hace varios días obstruyendo las vías llegaron a su punto máximo este domingo y entre los habitantes y autoridades locales hay preocupación por lo que pueda pasar.

Luego de que se conocieran estos videos, el presidente Iván Duque se manifestó en una alocución presidencial sobre lo que está pasando en Cali y anunció que el ministro del Interior atenderá la situación de orden público, especialmente con los indígenas del CRIC.

“Le ha dado instrucciones al ministro de Justicia y a la cúpula la gestión local de orden público para proteger a la ciudadanía. Todos los colombianos tenemos libertad de circulación por el territorio, pero el momento que está viviendo el país y particularmente la ciudad de Cali requiere la prudencia de determinados grupos. Por ejemplo, quiero hacerle un llamado claro a los miembros del CRIC”, expresó.

Además, “hemos visto que la ciudadanía ha sufrido mucho por los bloqueos y sienten en este momento un rechazo a que se amenace su seguridad. Para evitar confrontaciones innecesarias yo quiero hacerles un llamado para que retornen a sus resguardos. Le he pedido al ministro del Interior que entre en contacto con ellos, no para limitar la movilidad sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad”, dijo.

No obstante, Duque también anunció que habrá presencia de la Fuerza Pública allí y en otros lugares en los que se puedan estar presentando alteraciones del orden público entre ciudadanos y miembros de la Minga u otros grupos indígenas.